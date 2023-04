La Banque nationale de Hongrie devrait laisser son taux de base inchangé à 13 % lors de la réunion de politique générale de mardi prochain, au cours de laquelle la banque a signalé une réduction de la partie supérieure de son corridor de taux d'intérêt, citant une réduction des risques de marché.

Alors que de nombreux économistes estiment que l'inflation en Europe centrale a atteint son maximum, le fait que le gouverneur adjoint Barnabas Virag ait signalé le rétrécissement du corridor de taux d'intérêt utilisé par les responsables politiques hongrois pourrait ouvrir la voie à ce qui serait la première baisse de taux de la région depuis 2021.

M. Virag a déclaré qu'une réduction du taux supérieur de 25 % des prêts garantis de la banque la semaine prochaine ferait partie d'un "processus en plusieurs étapes" vers la normalisation de la politique.

Les 14 économistes interrogés par Reuters du 17 au 21 avril ont déclaré que la NBH laisserait le taux de base le plus élevé de l'Union européenne inchangé à 13 % la semaine prochaine, prévoyant des réductions de 200 points de base d'ici la fin de l'année.

En octobre dernier, la banque a également lancé un dépôt à un jour assorti d'un taux d'intérêt de 18 %, ce qui, au cours du semestre écoulé, a contribué à faire remonter le forint d'un niveau historiquement bas d'environ 430 pour un euro.

"Nous nous attendons à ce que le (Conseil monétaire) abaisse la limite supérieure plus près du taux effectif de 18 %", a déclaré Eszter Gargyan, économiste chez Citigroup.

"Les changements dans le taux de dépôt ne pourraient suivre qu'en mai, au plus tôt. Les marchés seront attentifs à tout indice sur le calendrier de la première baisse dans la déclaration du comité de politique monétaire et dans le briefing qui suivra."

Le forint s'est échangé autour de 377-378 pour un euro vendredi, après avoir atteint mardi son plus haut niveau en un an et avoir perdu environ 2 % depuis l'annonce surprise de la banque centrale.

La NBH a déclaré que les dernières données sur l'inflation - qui montrent un taux global supérieur à 25 % - étaient conformes aux attentes. Les économistes d'ING ont déclaré que l'ampleur de la réduction de la semaine prochaine dans la partie supérieure du corridor de taux de la banque dépendrait des mouvements du forint.

"Si nous constatons une stabilité de la devise après la vente déclenchée par les remarques dovish, nous pourrions assister à une réduction audacieuse de 700 points de base", a déclaré ING.

"Dans ce cas, le taux des prises en pension au jour le jour correspondrait au taux effectif de 18 %, ce qui suggère qu'à partir de maintenant, les taux effectifs ne peuvent que baisser.