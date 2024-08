La banque centrale indienne devrait maintenir ses taux inchangés jeudi, mais face aux inquiétudes croissantes concernant l'économie mondiale, les investisseurs espèrent un ton plus dovish de la part des décideurs politiques, ce qui pourrait ouvrir la voie à une réduction des taux en octobre.

Les 59 économistes interrogés par Reuters fin juillet ont prédit que la Reserve Bank of India maintiendrait le taux repo à 6,50 % pour une neuvième réunion consécutive.

Toutefois, les investisseurs espèrent que la RBI assouplira sa position sur l'inflation à la suite de la récente détérioration du climat sur les marchés mondiaux et de la quasi-certitude d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre.

"Nous nous attendons à ce que la politique ait une tendance dovish, compte tenu de la récente faiblesse de l'économie mondiale et de la volatilité des marchés financiers", a déclaré Parijat Agrawal, responsable des titres à revenu fixe chez Union Mutual Fund.

"Nous nous attendons à ce que les taux directeurs restent inchangés (mais) le comité de politique monétaire pourrait modifier sa position pour la rendre neutre", a-t-il ajouté.

Les actions et les devises mondiales ont chuté en début de semaine après que la Banque du Japon a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis 2008 la semaine dernière et que les craintes d'une récession aux États-Unis se sont accrues en raison de la faiblesse des chiffres de l'emploi.

Si les actions indiennes se sont relativement mieux comportées, la roupie est tombée à son plus bas niveau historique, ce qui a entraîné l'intervention de la banque centrale.

"Rester relativement ferme ne fera que créer un portage indésirable de la roupie, et augmentera le problème d'abondance pour la RBI", a déclaré Madhavi Arora, économiste en chef chez Emkay Global.

Toutefois, une nouvelle flambée de l'inflation des prix de détail, due à l'alimentation et dépassant les 5 % en juin, pourrait empêcher la banque centrale de signaler un changement de politique pour l'instant.

Le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré à plusieurs reprises que la RBI ne changerait pas de politique tant que l'inflation ne serait pas fermement en passe d'atteindre l'objectif de 4 %.

Entre-temps, la croissance de l'économie indienne reste forte. Malgré un certain ralentissement attendu par rapport à l'expansion de 8,2 % prévue pour l'exercice 2024, l'Inde restera l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde si la croissance prévue de 7,2 % est atteinte.

Les opérateurs ne s'attendent pas à des changements significatifs dans l'approche de la banque centrale en matière de gestion des liquidités, bien que le système bancaire regorge de liquidités.

En l'absence de tout changement de taux ou de position, le rendement à 10 ans devrait se maintenir dans une fourchette de 6,8 %-6,9 % à court terme, avec des attentes de baisse vers 6,6 %-6,5 % une fois que l'idée d'une réduction des taux sera fermement ancrée.

Un changement de position en faveur d'une position neutre pourrait pousser la roupie vers les niveaux de 84, tandis que le rendement des obligations à 10 ans pourrait connaître une baisse de 5 à 10 points de base, selon les traders.