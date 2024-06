La banque centrale de l'Inde devrait maintenir ses taux d'intérêt et conserver son orientation monétaire plus stricte lors de son examen de politique générale vendredi, dans un contexte de croissance économique robuste et de perspectives d'inflation incertaines.

Cependant, un mandat affaibli pour l'Alliance démocratique nationale dirigée par le Bharatiya Janata Party au pouvoir a soulevé des inquiétudes quant à un rythme potentiellement plus lent de consolidation fiscale parallèlement à des dépenses sociales accrues.

Un tel scénario pourrait constituer un risque pour les perspectives d'inflation et de politique monétaire de l'Inde à moyen et long terme.

Bien que les perspectives d'assainissement budgétaire restent intactes, le rythme de réduction de la dette pourrait ralentir à la suite des résultats des élections, a déclaré l'agence de notation Moody's à Reuters.

La totalité des 72 économistes interrogés par Reuters entre le 17 et le 30 mai, à l'exception d'un seul, s'attend à ce que le Comité de politique monétaire (CPM) de l'Inde maintienne le taux des prises en pension à 6,50 % à l'issue de sa réunion du 5 au 7 juin. La plupart des économistes pensent que le taux de 6,50 % est le point culminant du cycle monétaire actuel.

"Le point de vue de la RBI est basé sur les fondamentaux macroéconomiques. Étant donné que l'inflation reste supérieure aux niveaux cibles, la RBI devrait rester en pause. Les conditions de croissance forte permettent à la politique de rester concentrée sur l'inflation", a déclaré Gaura Sen Gupta, économiste en chef chez IDFC First Bank.

Le comité de politique monétaire a modifié ses taux pour la dernière fois en février 2023, lorsque le taux directeur a été porté à 6,5 %. L'inflation annuelle des prix de détail a augmenté à un rythme plus lent de 4,83 % en avril, contre un gain de 4,85 % en mars, mais elle est restée bien au-dessus de l'objectif à moyen terme de 4 % fixé par le comité de politique monétaire.

"Nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire prolonge la pause des taux en juin, avec une position politique inchangée", a déclaré Radhika Rao, économiste à la DBS Bank à Singapour.

"Une croissance du PIB de 8 %, une inflation supérieure à l'objectif et l'incertitude quant à l'orientation de la Fed américaine devraient permettre au comité de politique monétaire de la RBI de conserver une position confortable à ce stade", a-t-elle ajouté.

Les données du PIB de la semaine dernière ont montré que l'économie s'est développée à un rythme plus rapide que prévu de 7,8 % au cours du trimestre de mars, portant la croissance annuelle de la nation d'Asie du Sud à 8,2 %.

Bien que les marchés aient largement tenu compte d'une politique "sans surprise" vendredi, quelques analystes pensent qu'il y a une chance infime que l'orientation de la politique monétaire devienne neutre.

Si le comité de politique monétaire modifie sa position, passant de "retrait de l'accommodement" à "neutre", les rendements obligataires devraient chuter, dans l'espoir d'une réduction des taux plus rapide que prévu.

"Nous pensons que le comité jettera les bases d'un assouplissement de la politique monétaire en modifiant officiellement sa position", a déclaré Capital Economics.

"Nous pensons que le cycle d'assouplissement commencera en août et nous prévoyons un peu plus de réductions de taux d'ici la fin de l'année que ce que prévoit le consensus. (Reportage de Swati Bhat, édition de Shri Navaratnam)