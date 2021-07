La banque centrale indienne envisage le lancement progressif de sa propre monnaie numérique

"Les CBDC sont susceptibles de faire partie de l'arsenal de chaque banque centrale à l'avenir. Leur mise en place nécessitera un calibrage minutieux et une approche nuancée dans la mise en ?uvre", a déclaré Shankar selon un discours publié tard jeudi.

"Comme on le dit, chaque idée devra attendre son heure. Peut-être le temps des CBDC est-il proche", a-t-il ajouté.

Selon une enquête réalisée en 2021 par la Banque des règlements internationaux, 86 % des banques centrales étudiaient activement le potentiel des CBDC, 60 % expérimentaient cette technologie et 14 % déployaient des projets pilotes.

La Chine mène l'espace et a déjà commencé les essais d'une monnaie numérique dans plusieurs villes, tandis que la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre l'étudient en vue d'un lancement futur.

La RBI travaille sur l'idée de la CBDC depuis des années. Les monnaies virtuelles (VC) comme le bitcoin ont gagné en popularité en Inde ces dernières années et des estimations non officielles suggèrent que le pays compte environ 15 millions d'investisseurs détenant plus de 100 milliards de roupies (1,34 milliard de dollars) en actifs cryptographiques.

La RBI a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la propagation et à l'utilisation des crypto-monnaies qu'elle a cherché à interdire en avril 2018. Elle a dû retirer cette interdiction en mars 2020 lorsque la plus haute cour du pays a déclaré que cette mesure était inconstitutionnelle.

"Les CBDC sont souhaitables non seulement pour les avantages qu'elles créent dans les systèmes de paiement, mais pourraient également être nécessaires pour protéger le grand public dans un environnement de VC privés volatils", a déclaré Shankar en ce qui concerne la nécessité des CBDC pour les économies émergentes.

Sameer Narang, économiste en chef à la Bank of Baroda, a déclaré que les investisseurs se tourneraient toujours vers les monnaies numériques privées, dont la valeur s'est appréciée malgré les récentes chutes.

"Certains utilisateurs pourraient vouloir utiliser les monnaies numériques privées comme réserve de valeur et pas seulement pour les paiements", a-t-il ajouté.

(1 $ = 74,4080 roupies indiennes)