La banque centrale indienne est probablement intervenue sur le marché des contrats à terme non livrables pour soutenir la roupie mercredi, qui a été sous pression après le résultat inattendu des élections, ont déclaré sept traders.

La roupie était à 83,4475 pour un dollar américain, en hausse par rapport à 83,5300 lors de la session précédente.

"La RBI a fait grimper le dollar à l'ouverture", a déclaré un trader d'une grande banque du secteur privé.

L'idée, ici encore, est que la RBI fait savoir au marché qu'elle est présente afin d'éviter des mouvements importants et non désirés", a déclaré un autre trader.

La roupie a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage en un jour depuis un an mardi, suite à un mandat plus étroit pour l'alliance du Premier ministre Narendra Modi.