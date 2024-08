La Reserve Bank of India (RBI) a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé jeudi, comme on s'y attendait généralement, continuant à se concentrer sur la réduction de l'inflation, même si la volatilité des marchés mondiaux a incité d'autres grandes banques centrales à assouplir leur politique.

Le comité de politique monétaire (MPC), composé de trois membres de la RBI et de trois membres externes, a maintenu le taux repo inchangé à 6,50 % pour une neuvième réunion consécutive.

Quatre des six membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur de cette décision.

Le MPC a modifié les taux pour la dernière fois en février 2023, lorsque le taux directeur a été porté à 6,50 %.

L'orientation de la politique monétaire a été maintenue à "retrait de l'accommodement" pour aider le Comité de politique monétaire à se concentrer sur le rapprochement de l'inflation de l'objectif, quatre des six membres ayant voté en sa faveur.

Les 59 économistes interrogés par Reuters à la fin du mois de juillet avaient tous prévu que la banque centrale maintiendrait ses taux inchangés.

Il est important que la politique monétaire maintienne le cap pour ramener l'inflation vers son objectif à moyen terme de 4 %, a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, ajoutant que l'inflation alimentaire en Inde reste "obstinément" élevée.

"La croissance reste solide, l'inflation est en baisse et nous avons progressé vers la stabilité des prix, mais il nous reste encore du chemin à parcourir", a déclaré M. Das.

Garantir la stabilité des prix est important pour une croissance durable, a déclaré M. Das.

"Avec une croissance qui reste robuste, le comité de politique monétaire a encore une marge de manœuvre pour maintenir l'orientation de sa politique afin d'obtenir une confirmation de la tendance désinflationniste", a déclaré Upasna Bhardwaj, économiste en chef à la Kotak Mahindra Bank.

"Nous continuons à nous attendre à un changement de position dans la politique d'octobre avec des réductions de taux à partir de décembre.

Après le maintien par la RBI de sa politique accommodante, les actions indiennes ont chuté, mais se sont redressées par la suite pour rester stables.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans < IN071034G=CC> a légèrement augmenté à 6,872% contre 6,8678% avant la décision politique, tandis que la roupie indienne est restée pratiquement stable à 83,93 contre le dollar.

Les investisseurs espéraient que la RBI assouplisse sa position générale sur l'inflation suite à la récente détérioration du sentiment du marché mondial et aux attentes plus fermes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt en septembre.

Les actions et les devises mondiales ont chuté en début de semaine, la Banque du Japon ayant relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 2008 la semaine dernière et les craintes d'une récession aux États-Unis s'étant accrues à la suite de la publication de faibles chiffres sur l'emploi.

Si les actions indiennes se sont mieux comportées, la roupie est tombée à son plus bas niveau historique, ce qui a provoqué l'intervention de la banque centrale.

La croissance mondiale à moyen terme est confrontée à des défis importants, a déclaré M. Das dans sa déclaration de politique générale, tout en reconnaissant la volatilité récente des marchés et la tendance à la réduction des taux d'intérêt de plusieurs banques centrales.

"Nous resterons attentifs à toutes les données intérieures et extérieures qui nous parviendront", a déclaré M. Das lors d'une conférence de presse, sans laisser entendre que les facteurs mondiaux modifieraient la trajectoire de la politique monétaire de l'Inde.

"L'orientation de la politique monétaire a renforcé la priorité donnée aux considérations nationales, malgré une forte augmentation des prix de réduction des taux pour la Réserve fédérale américaine", a déclaré Radhika Rao, économiste principal à la DBS Bank à Singapour.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D'INFLATION INCHANGÉES

La RBI a maintenu ses prévisions de croissance pour l'exercice 2025 à 7,2 %, ce qui est inférieur à l'expansion de 8,2 % de l'exercice 2024.

L'activité économique intérieure reste résiliente, a déclaré M. Das.

La banque centrale a également maintenu ses prévisions d'inflation à 4,5 % pour l'année en cours.

Le taux annuel d'inflation des prix de détail a augmenté pour la première fois en cinq mois en juin, dépassant les 5 % en raison d'une hausse des prix des denrées alimentaires.

Commentant la baisse de l'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, M. Das a déclaré : "Le grand public comprend l'inflation davantage en termes d'inflation alimentaire qu'en termes d'autres composantes de l'inflation globale."

"Par conséquent, nous ne pouvons et ne devons pas nous reposer sur nos lauriers simplement parce que l'inflation de base a considérablement baissé.