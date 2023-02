La banque centrale indonésienne maintient ses taux après des mois de hausses, tout en minimisant la nécessité d'un nouveau resserrement.

La Banque d'Indonésie (BI) a laissé le taux de référence des prises en pension à 7 jours à 5,75%, comme prévu par la majorité des économistes dans un sondage Reuters.

La BI a répété une ligne publiée pour la première fois dans sa déclaration de politique générale de janvier, selon laquelle le niveau de référence actuel était adéquat pour atteindre ses objectifs de stabilité des prix.

Cette position met en évidence un fossé politique croissant entre les pays où l'inflation s'atténue lentement et ceux où les prix restent élevés, les banques centrales de nombreuses grandes économies et de certains pays asiatiques voisins comme les Philippines poursuivant leur resserrement.

Aux Philippines, où l'inflation de janvier s'est accélérée pour atteindre un niveau record de 8,75 % sur 14 ans, la banque centrale a augmenté le taux d'intérêt de référence de 50 points de base pour le porter à 6,0 % jeudi et a indiqué qu'elle était prête à faire davantage.

En revanche, l'inflation en Indonésie a atteint un pic de 5,95 % en septembre après que le gouvernement ait augmenté les prix subventionnés du carburant et s'est refroidie à 5,28 % en janvier.

"L'inflation de base s'atténue plus rapidement que nous l'avions prévu [...]. Nous estimons donc que le taux directeur de la BI est suffisant", a déclaré Perry Warjiyo, gouverneur de la BI, lors d'une conférence de presse.

"Suffisant signifie qu'il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles hausses. Telle est notre position de politique monétaire", a déclaré M. Warjiyo.

M. Warjiyo a déclaré que cette hausse était plus rapide que ce que la BI avait prévu. La BI vise à ramener l'inflation dans sa fourchette cible de 2 % à 4 % au second semestre de cette année et à maintenir l'inflation de base dans la même fourchette tout au long de l'année.

Mais certains économistes ont prévenu que des risques subsistaient en raison de facteurs tels que les différentiels de taux d'intérêt, la Réserve fédérale américaine étant susceptible de relever encore ses taux, ainsi qu'une éventuelle nouvelle flambée des prix intérieurs.

"La BI dépendra des données et disposera de quelques munitions dans sa poche arrière, si ces risques se matérialisent", a déclaré Irman Faiz, économiste à la Bank Danamon, qui estime que la BI dispose d'une marge de manœuvre pour augmenter de 25 à 50 points de base supplémentaires.

Avec la baisse de l'inflation, le ralentissement de la croissance et la disparition des inquiétudes concernant la roupie, il est "peu probable que la BI resserre encore sa politique cette année", a déclaré Shivaan Tandon, analyste chez Capital Economics.

La rupiah, malgré une certaine dépréciation ce mois-ci, est restée environ 2,5 % plus forte qu'à la fin de 2022.

Notant les risques d'un nouveau resserrement monétaire aux États-Unis, M. Warjiyo a souligné que BI utiliserait d'autres outils pour maintenir la stabilité de la rupiah afin d'éviter l'inflation importée, notamment le projet de BI de lancer des instruments de dépôt à terme pour les recettes d'exportation.

À partir du 1er mars, la BI commencera à proposer aux clients de certaines banques des dépôts à terme de 1, 3 et 6 mois avec des rendements attrayants, afin d'inciter les exportateurs à conserver leurs fonds plus longtemps sur place.

La BI a revu à la hausse ses perspectives de croissance économique pour cette année, les portant à l'extrémité supérieure de sa fourchette de 4,5 % à 5,3 %, soit environ 5,1 %, plutôt qu'au point médian, après que les données de ce mois-ci ont montré que la plus grande économie d'Asie du Sud-Est a connu la croissance la plus rapide en neuf ans, soit 5,3 % en 2022.

M. Warjiyo a attribué cette révision à la Chine - le plus grand partenaire commercial de l'Indonésie - qui a retiré sa politique de taux zéro, ce qui pourrait stimuler les exportations, ainsi qu'à l'amélioration de la consommation privée.