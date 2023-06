La banque centrale irlandaise a relevé ses prévisions d'inflation de base pour 2023 à 4,9 %, contre 3,5 % il y a trois mois, et s'attend à ce que la mesure, considérée comme un meilleur indicateur de la tendance sous-jacente des prix, ralentisse progressivement une fois qu'elle aura atteint son maximum plus tard dans l'année.

Alors que l'inflation irlandaise, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), a presque diminué de moitié l'année dernière pour atteindre 5,4 %, l'inflation de base a atteint 5,7 % en mai, dépassant le taux global pour la première fois depuis que les prix ont commencé à augmenter fortement.

La banque centrale a également revu à la hausse ses prévisions pour l'IPCH cette année, passant de 5 % à 5,3 %, et prévoit que le taux global tombera à 2,5 % en 2025, alors que l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des denrées alimentaires non transformées et de l'énergie, serait encore plus élevée, à 2,7 %.

La banque a déclaré que l'incertitude liée à ses prévisions avait diminué au cours des trois derniers mois et que les risques pesant sur ses projections d'inflation étaient légèrement orientés à la hausse.

Cependant, avec une économie en forte croissance et à pleine capacité grâce à un taux de chômage record de 3,8 %, la trajectoire de l'inflation de base dépend de la capacité des entreprises à absorber les augmentations de salaires que la banque prévoit en moyenne à 6,2 % cette année et à 5,9 % en 2024, sans augmenter indûment les prix.

L'équilibre s'étend au gouvernement qui, selon la banque centrale, risque d'augmenter "significativement" l'inflation dans les années à venir s'il enfreint sa propre règle de dépenses et augmente les dépenses publiques de plus de 5 % d'une année sur l'autre.

Les ministres ont prévu une augmentation des dépenses de plus de 6 % cette année pour financer des mesures destinées à alléger le poids de l'inflation sur les consommateurs et ont indiqué qu'ils pourraient à nouveau enfreindre la règle des dépenses dans le budget d'octobre pour 2024.

Le gouvernement a également déclaré qu'il avait l'intention d'augmenter le niveau des dépenses d'investissement pour le reste de la décennie.