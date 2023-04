La banque centrale néo-zélandaise surprend avec une hausse de 50 points de base, le kiwi s'envole

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a augmenté de manière inattendue son taux d'escompte de 50 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 14 ans, à savoir 5,25 %, mercredi, réaffirmant que l'inflation était encore trop élevée et persistante.

Vingt-deux des 24 économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) relèverait ses taux de seulement 25 points de base. Il s'agit de la onzième hausse consécutive depuis que la banque centrale a commencé à relever ses taux en octobre 2021. "Le Comité a convenu que le ROC devait augmenter, comme indiqué précédemment, pour ramener l'inflation dans la fourchette cible de 1 à 3 % à moyen terme", indique le communiqué. La décision surprise a fait rebondir le dollar néo-zélandais de 0,6305 $ à 0,6360 $. Lors de l'examen de la RBNZ en février, lorsqu'elle a relevé ses taux de 50 points de base, elle a annoncé une hausse de 50 points de base pour avril, mais les perspectives s'assombrissant, les économistes avaient prévu une augmentation plus faible. La banque centrale a noté que, bien que le niveau de l'activité économique au cours du quatrième trimestre ait été plus faible que prévu et qu'il y ait des signes émergents de relâchement des pressions sur les capacités, la demande continue à dépasser de manière significative les capacités d'approvisionnement. "L'inflation est encore trop élevée et persistante, et l'emploi est au-delà de son niveau maximum soutenable", a-t-elle ajouté. Elle a indiqué que les intempéries de janvier et février ont entraîné une hausse des prix de certains biens et services, tout en s'attendant à ce que l'activité économique soit soutenue par les efforts de reconstruction.