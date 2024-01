La banque centrale du Pakistan a maintenu lundi son taux directeur à 22 % pour la cinquième réunion d'affilée en raison des niveaux d'inflation élevés, a déclaré le gouverneur de la Banque d'État du Pakistan.

Cette décision est la dernière prise par un gouvernement intérimaire avant les élections générales prévues la semaine prochaine et intervient alors que le Pakistan entreprend des réformes liées à un accord de confirmation de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI).

La banque a déclaré que la décision était justifiée par une inflation "élevée", mais que le taux de janvier devrait diminuer par rapport au mois précédent, où il s'élevait à 29,7 %.

Elle prévoit que l'inflation diminuera plus rapidement à partir de mars et que l'inflation moyenne sur l'ensemble de l'année sera de 23 à 25 %.

"La SBP a opté pour une approche attentiste au cours de cette réunion et s'est abstenue de lancer brusquement un cycle d'assouplissement monétaire", a déclaré Tahir Abbas, responsable de la recherche chez Arif Habib Limited.

"Les indicateurs économiques s'améliorent progressivement et l'inflation devrait diminuer de manière significative à partir de mars 2024, date à laquelle nous pensons que la SBP devrait entamer un cycle d'assouplissement monétaire", a-t-il ajouté.

Les comptes extérieurs et les réserves de change du pays se sont également améliorés, le déficit des comptes courants devrait se réduire et, bien que l'inflation reste élevée, elle devrait commencer à diminuer plus rapidement à partir de mars, a déclaré le gouverneur de la banque centrale, Jameel Ahmad.

Le taux directeur du Pakistan a été porté à un niveau record de 22 % en juin afin de lutter contre les pressions inflationnistes persistantes et de satisfaire à l'une des conditions fixées par le FMI pour obtenir le renflouement.

Si le programme de sauvetage a permis d'éviter un défaut de paiement de la dette souveraine, certaines des conditions imposées, telles que l'augmentation du taux d'intérêt de référence, l'accroissement des recettes publiques et l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz naturel, ont compliqué les efforts déployés pour juguler l'inflation et ont affaibli le climat des affaires.

Malgré des taux réels négatifs, les milieux d'affaires ont fait pression pour une baisse des taux afin d'obtenir un peu de répit dans le contexte des défis économiques.