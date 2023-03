La banque centrale philippine augmentera son principal taux d'intérêt d'un modeste 25 points de base jeudi, suivi d'un autre au cours du prochain trimestre, ce qui portera les taux à un niveau plus élevé que prévu, avant de faire une pause jusqu'à la fin de l'année, selon un sondage Reuters.

Cette dernière mesure ferait suite à une hausse de 50 points de base en février, qui s'inscrit dans le cadre des 400 points de base délivrés au total depuis le mois de mai. Mais la maîtrise de l'inflation, proche de son plus haut niveau depuis 14 ans (8,6 % en février) et en légère baisse par rapport aux 8,7 % enregistrés en janvier, reste un défi pour la banque centrale.

L'inflation ne devrait pas tomber sous la limite supérieure de la marge de tolérance de 2 à 4 % avant le troisième trimestre, ce qui maintient la banque centrale sur la voie d'un nouveau resserrement de sa politique.

Les 24 économistes interrogés du 14 au 20 mars, à l'exception d'un seul, s'attendaient à ce que le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) augmente son taux d'emprunt au jour le jour de 25 points de base, pour atteindre son plus haut niveau depuis près de 16 ans, à savoir 6,25 %, lors de sa réunion du 23 mars. L'un d'entre eux prévoyait un relèvement de 50 points de base.

"Pour les mois à venir, les taux politiques locaux pourraient encore, au minimum, correspondre à toute hausse future des taux de la Fed après les récents signaux de la Fed et les attentes du marché d'environ trois hausses supplémentaires des taux de la Fed", a écrit Michael Ricafort, économiste en chef chez Rizal Commercial Banking Corp.

La Réserve fédérale américaine devrait relever le taux des fonds fédéraux de 25 points de base dans le courant de la semaine, puis procéder à au moins un autre relèvement, selon un sondage Reuters distinct, malgré les signes récents de tensions dans le système bancaire américain.

"La rapidité et l'ampleur des futures hausses des taux directeurs locaux dépendraient également du comportement du taux de change du peso, étant donné son impact sur les prix à l'importation et l'inflation globale", a ajouté M. Ricafort.

Le peso philippin, qui a baissé d'environ 9 % en 2022, est en hausse de plus de 2 % cette année.

Une majorité d'économistes ayant une vision à plus long terme, 12 sur 16, s'attendent maintenant à ce que le taux d'intérêt directeur de la banque centrale atteigne 6,50 % ou plus au prochain trimestre, soit 50 points de base de plus que les prévisions de la dernière enquête. Il devrait ensuite rester inchangé à ce niveau jusqu'à la fin de 2023.

Seuls deux répondants sur 15 prévoient au moins une baisse de taux d'ici la fin de l'année.

Cela place la BSP dans une situation différente de celle de nombreuses autres banques centrales asiatiques qui ont interrompu ou tentent d'achever leurs campagnes de resserrement.

"Il y aura un risque d'une ou deux autres hausses au deuxième trimestre, si les données sur l'inflation ne coopèrent pas de manière persistante", a déclaré Miguel Chanco, économiste en chef pour l'Asie émergente chez Pantheon Macroeconomics.

"Le cycle de hausse de la BSP a été l'un des plus agressifs de la région et nous semble exagéré, étant donné que la demande intérieure commence déjà à vaciller".

Selon un autre sondage Reuters, la croissance de l'économie philippine devrait ralentir à 5,3 % cette année, contre 7,6 % en 2022.