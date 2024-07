La banque centrale philippine a déclaré mercredi qu'elle avait approuvé des amendements à la réglementation des changes afin de faciliter la soumission en temps voulu des rapports des banques qui sont nécessaires à des fins d'études politiques et de suivi économique.

Les amendements permettront aux autorités monétaires "de rassembler des informations plus précises et plus pertinentes sur les transactions de change afin de promouvoir et de maintenir la stabilité des prix et d'assurer la stabilité financière et une supervision efficace des banques", a déclaré la Bangko Sentral ng Pilipinas dans un communiqué.

Les amendements, selon la banque centrale, définissent les rapports non conformes et révisent les pénalités pour les violations des rapports. (Rapport de Neil Jerome Morales et Karen Lema ; Rédaction de John Mair)