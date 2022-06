La banque centrale polonaise devrait maintenir le rythme du resserrement de sa politique - sondage Reuters

Les inquiétudes concernant la croissance ont conduit d'autres banques centrales de la région à signaler qu'elles allaient ralentir le rythme du resserrement de la politique monétaire, mais malgré une hausse moins importante que prévu en mai, le gouverneur de la Banque centrale, Adam Glapinski, a déclaré que ce n'était pas le cas en Pologne.

Avec une inflation passant de 12,4 % en juin à 13,9 % en mai, la plupart des économistes s'attendent à ce que le Conseil de politique monétaire (CPM) procède à une hausse de la même ampleur que celle du mois dernier, lorsqu'il a porté le taux principal de 4,50 % à 5,25 %.

"Les membres du CPM confirment constamment qu'ils poursuivront le cycle de resserrement tant que l'inflation continuera de croître", a déclaré Marta Petka-Zagajewska, responsable de l'équipe de recherche macroéconomique de la PKO Bank Polski, qui prévoit une hausse de 75 points de base.

"Il n'y a toujours pas de marge de manœuvre pour le CPM, même pour essayer d'arrêter le cycle de resserrement."

Toutefois, l'indice PMI (Purchasing Managers' Index) manufacturier de S&P Global Poland ayant révélé une contraction de l'activité des usines en mai, certains économistes pensent que la Banque nationale de Pologne (NBP) ralentira à nouveau le rythme des hausses de taux.

"Malgré une croissance et une inflation plus élevées, nous nous attendons à ce que la NBP ralentisse encore le rythme de son resserrement à 50 pb lors de sa prochaine réunion du 8 juin", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une obligation.

"Les données sur la croissance et l'inflation ont continué de surprendre à la hausse par rapport aux prévisions de la NBP, mais les détails sous-jacents ont révélé une détérioration du panorama de la qualité de la croissance et l'inflation de base a gagné du terrain à un rythme plus lent."

Sur 20 analystes interrogés, 15 prévoyaient une hausse de 75 points de base, quatre s'attendaient à 50 points de base et un voyait une hausse de 100 points de base.