La banque centrale polonaise a laissé son taux d'intérêt principal inchangé à 6,75 % mercredi, comme prévu, alors que les marchés se concentrent sur les dernières projections d'inflation de la banque.

Si les projections, qui seront annoncées dans un communiqué de presse à 15h00 GMT, sont conformes aux prévisions antérieures selon lesquelles l'inflation tombera à un chiffre d'ici la fin de 2023, cela renforcera les attentes des analystes selon lesquelles le coût du crédit restera stable, au moins jusqu'à la fin de l'année.

L'inflation était de 17,2 % en glissement annuel en janvier, selon les données de l'office des statistiques.

"Le communiqué de presse, et en particulier les résultats de la nouvelle projection de l'inflation et du PIB, sera important du point de vue de la réaction du marché et des attentes concernant la trajectoire des taux d'intérêt à l'avenir", a déclaré Grzegorz Maliszewski, économiste en chef de Bank Millennium.

"À mon avis, les résultats de la projection ne devraient pas être un argument pour changer l'attitude d'attente actuelle.

Alors que la Banque nationale de Pologne (NBP) n'a pas officiellement mis fin au cycle de resserrement qu'elle avait entamé en 2021, l'impact de la guerre en Ukraine sur la croissance signifie que les analystes considèrent que de nouvelles hausses sont improbables et que l'accent est mis sur le moment où les coûts d'emprunt pourraient commencer à baisser.

D'autres banques centrales de la région ont également maintenu leurs taux au cours des derniers mois. En février, la Banque nationale de Hongrie (NBH) a maintenu le taux de référence le plus élevé de l'Union européenne à 13 %, défiant les pressions du gouvernement pour réduire les coûts d'emprunt dans un contexte de fort ralentissement économique.