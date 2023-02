La banque centrale russe prévoit une vente aux enchères record de 74 milliards de dollars de dépôts alors que le déficit budgétaire se creuse

L'effondrement des revenus énergétiques et la flambée des dépenses ont poussé le budget fédéral russe vers un déficit de 1,76 trillion de roubles en janvier, alors que les sanctions et le coût de la campagne militaire de Moscou en Ukraine étouffent les perspectives de l'économie.

Selon les analystes, les dépenses supérieures de près de 60 % aux prévisions en janvier contribuent à un énorme excédent de liquidités dans le système bancaire, ce qui pourrait à son tour donner à la banque centrale moins de marge de manœuvre pour reprendre l'assouplissement monétaire.

"Les chiffres sont inhabituels", a déclaré Evgeny Suvorov, économiste de la CentroCreditBank. "Jamais dans l'histoire nous n'avons vu des dépenses d'une telle ampleur en début d'année".

Près de 250 banques ont participé à la vente aux enchères de mardi, soit le plus grand nombre de participants depuis août 2020. La banque centrale a fixé la limite des enchères à 5,95 trillions de roubles.

"Depuis décembre, nous avons observé un excédent de liquidités de pointe dans le système", a déclaré Denis Popov, analyste macroéconomique en chef chez Promsvyazbank. "C'est un phénomène saisonnier, mais cette année, il est particulièrement prononcé et prolongé. Le déficit budgétaire de janvier prolonge cet excédent."

L'excédent structurel de liquidités de la Russie a augmenté pour atteindre 3,38 trillions de roubles au 7 février, contre 0,57 trillion de roubles au début de l'année.

"Ce sont les dépenses budgétaires qui semblent les plus difficiles à prévoir pour le moment", a déclaré Olga Belenkaya de la maison de courtage Finam. "Selon nous, la probabilité qu'elles s'avèrent supérieures aux 29 trillions de roubles prévus dans le budget est assez élevée."

En extrapolant à partir de la dynamique actuelle jusqu'à la fin de l'année et en supposant que les objectifs de recettes non pétrolières et gazières sont réalisables, Belenkaya a estimé que le déficit budgétaire pourrait atteindre 6,5 trillions de roubles, soit bien plus que les 2,9 trillions de roubles prévus.

"Les dernières statistiques augmentent les risques de dépassement du plan de dépenses annuel, ce qui pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire de la Banque de Russie", ont déclaré les analystes de la Banque de Saint-Pétersbourg.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale de Russie maintienne son taux d'intérêt directeur à 7,5 % vendredi, mais qu'elle donne un signal plus hawkish au marché à mesure que les risques d'inflation deviennent plus prononcés.

(1 $ = 70,8000 roubles)