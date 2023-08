Le rouble russe a abandonné ses gains initiaux mardi après la hausse d'urgence des taux de la banque centrale, tandis que les actions chinoises ont clôturé en baisse en raison des craintes de ralentissement économique, même si la banque centrale a réduit de manière inattendue les taux directeurs pour soutenir la croissance.

La banque centrale russe a relevé son taux d'intérêt directeur de 350 points de base à 12 %, une mesure d'urgence pour tenter d'arrêter l'affaiblissement du rouble au-delà de 100 pour un dollar après un appel public du Kremlin en faveur d'un resserrement de la politique monétaire.

Le rouble a effacé ses gains intrajournaliers après la décision, et était en dernier lieu en baisse de 0,4% à 98,03.

"Il s'agit d'une réponse d'urgence à la chute de la valeur du rouble, qui a récemment subi l'une des dépréciations les plus rapides des monnaies des pays émergents", a déclaré Stuart Cole, économiste macroéconomique en chef chez Equiti Capital.

"Si une telle dépréciation risque de stimuler l'inflation, c'est aussi le signal qu'elle envoie au public russe sur les coûts de l'invasion de l'Ukraine. Par conséquent, la décision d'aujourd'hui aura probablement été motivée par des considérations politiques et économiques. Le rouble, qui a perdu plus d'un cinquième de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de la guerre en Ukraine, a atteint lundi son niveau le plus bas depuis près de 17 mois, à savoir 101,75, et s'est brièvement échangé à 92,60 mardi matin, oscillant de manière sauvage alors que le marché réagissait à l'intervention soudaine de la banque centrale.

En Asie, une série de données économiques chinoises a mis en évidence l'intensification de la pression sur la deuxième économie mondiale sur plusieurs fronts, ce qui a incité Pékin à réduire les taux directeurs pour soutenir l'activité.

L'indice chinois CSI 300 et l'indice Hang Seng de Hong Kong ont chuté respectivement de 0,2 % et de 1 %, tandis que le yuan s'est également affaibli et a brièvement atteint son niveau le plus bas en neuf mois.

Certains investisseurs réduisent leur exposition à la Chine.

Les dépôts réglementaires ont montré que les investisseurs de fonds spéculatifs basés aux États-Unis, dont Coatue, D1 Capital et Tiger Global, ont réduit leur exposition aux entreprises chinoises au cours du deuxième trimestre, alors que les perspectives économiques du pays semblaient vaciller et que les tensions géopolitiques s'intensifiaient.

Dans l'ensemble, l'indice MSCI des actions des marchés émergents a perdu 0,5 %, tandis que l'indice des devises a reculé de 0,4 %.

La livre turque est restée inchangée par rapport au dollar, tandis que le rand sud-africain s'est affaibli de 0,6 % en raison des inquiétudes concernant la santé de la Chine, son principal partenaire commercial.

Les monnaies d'Europe centrale et orientale se sont affaiblies par rapport à l'euro, le forint hongrois étant en tête des pertes.

Les données ont montré que la production industrielle finale de la Hongrie a chuté de 3,8% en glissement annuel en juin, inchangé par rapport à la première estimation.

Le taux d'inflation annuel de l'Arabie Saoudite a diminué pour le deuxième mois consécutif à 2,3 % en juillet contre 2,7 % en juin, selon les données du gouvernement.