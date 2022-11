La banque centrale suédoise appelle les banques à restreindre les dividendes alors que les risques augmentent

La banque centrale a déclaré que le plus grand risque pour les banques était leur exposition à des sociétés immobilières commerciales fortement endettées, mais a ajouté que les niveaux élevés d'endettement des ménages constituaient également un problème.

"Le développement économique entraîne un risque accru de pertes de crédit majeures parmi les grandes banques suédoises", a déclaré la banque centrale dans un rapport régulier sur la stabilité financière.

"Étant donné que les risques ont maintenant augmenté, la Riksbank considère que les banques devraient être restrictives en ce qui concerne les paiements de dividendes importants et les rachats d'actions."

L'économie suédoise a connu une forte croissance cette année malgré une inflation proche de 10 %, tandis que la hausse des taux d'intérêt a fait grimper les revenus des banques provenant des prêts aux entreprises et aux ménages.

Les bénéfices des principaux créanciers suédois - Swedbank, Nordea, Handelsbanken et SEB - ont grimpé en flèche au cours des derniers trimestres, mais des nuages se profilent à l'horizon, la plupart des économistes prévoyant un net ralentissement de la croissance l'année prochaine.

Dans une prévision récente, le groupe bancaire Nordea a déclaré s'attendre à ce que le produit intérieur brut (PIB) se contracte de 2,0 % en 2023.

Le secteur de l'immobilier commercial a fortement augmenté ses emprunts au cours des 10 dernières années, la dette passant à 2 300 milliards de couronnes suédoises (215 milliards de dollars) en 2021 - soit environ 42 % du PIB - contre 1,3 milliard en 2012, selon la Riksbank.

Les sociétés immobilières représentent environ 43 % des prêts aux entreprises accordés par les banques.

Un resserrement du crédit obligerait les entreprises à réduire leurs investissements, ce qui frapperait la construction et la croissance économique. Il pourrait également entraîner d'importantes dépréciations de la valeur des biens immobiliers.

"Dans le pire des cas, la hausse des coûts d'emprunt pourrait conduire les sociétés immobilières à faire défaut sur leurs paiements", a déclaré la Riksbank dans son rapport.

La hausse des taux d'intérêt et de l'inflation a déjà frappé le marché immobilier, les prix devant chuter de 20 % d'ici l'été prochain par rapport au pic atteint au printemps de cette année.

Bien que le marché du travail reste solide, le chômage devrait augmenter et certains ménages auront du mal à faire face à la hausse des coûts des prêts hypothécaires et à la flambée des factures alimentaires et énergétiques.

Les actions des principales banques suédoises se sont négociées à la baisse mercredi, reflétant une chute de l'indice européen plus large.

(1 $ = 10,7591 couronnes suédoises)