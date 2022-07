La banque centrale suédoise se concentre sur l'inflation plutôt que sur la croissance

"Plusieurs membres ont également souligné qu'ils étaient prêts à faire le nécessaire pour faire baisser l'inflation, même si cela devait entraîner une évolution plus faible de l'économie réelle à court terme", a déclaré la banque centrale dans un résumé des discussions sur la politique monétaire.

Fin juin, la Riksbank a procédé à sa plus importante hausse en plus de 20 ans, portant le taux de référence de 0,25 % à 0,75 %, et a déclaré que les taux atteindraient environ 2 % au début de l'année prochaine.