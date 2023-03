Le régulateur financier suisse FINMA et la banque centrale du pays ont déclaré mercredi que la Banque nationale suisse que la banque centrale fournirait des liquidités à Credit Suisse "si nécessaire".

Les deux institutions ont déclaré dans un communiqué commun que le Credit Suisse "satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d'importance systémique".

Ces commentaires interviennent après que l'action de la banque a chuté de plus de 30 % mercredi et font suite à des mois de turbulences. Les gouvernements et au moins une banque ont fait pression sur la Suisse pour qu'elle agisse, ont déclaré des personnes au fait du dossier.

La BNS et la FINMA ont également déclaré "qu'il n'y a pas d'indications d'un risque direct de contagion pour les institutions suisses en raison des turbulences actuelles sur le marché bancaire américain".