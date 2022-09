La banque centrale thaïlandaise est prête à ajuster le rythme du resserrement monétaire.

La banque centrale de Thaïlande est prête à ajuster le rythme du resserrement de la politique monétaire si nécessaire et serait prête à tenir une réunion hors cycle si nécessaire, a déclaré le chef de la banque centrale jeudi.

Mercredi, la banque centrale a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un quart de point lors de sa réunion ordinaire pour le porter à 1,00 % afin de freiner l'inflation.

L'inflation de base du pays devrait atteindre un pic au quatrième trimestre, alors que la reprise économique de la Thaïlande reste intacte, a déclaré jeudi aux journalistes le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Sethaput Suthiwartnarueput. Sethaput a déclaré que la faiblesse de la monnaie thaïlandaise était due à un dollar fort et n'était pas "anormalement faible", mais qu'il serait prêt à agir en cas de mouvements excessifs.

Le baht s'échange à son plus bas niveau depuis 16 ans par rapport au dollar. Il s'est déprécié de 12,4 % par rapport au billet vert depuis le début de l'année.

Pendant ce temps, l'inflation globale était de 7,86 % en août, un sommet en 14 ans, et bien au-dessus de la fourchette cible de la banque centrale de 1 % à 3 %.

Mercredi, la BOT a prévu une inflation globale moyenne de 6,3 % cette année et de 2,6 % l'année prochaine.

La BOT a maintenu ses perspectives de croissance économique de 3,3 % pour 2022, comme elle l'avait fait en juin, et a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 à 3,8 %, contre 4,2 % pour 2023. L'économie a progressé de 2,5 % par rapport à l'année précédente au cours de la période avril-juin.

L'année dernière, la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est n'a progressé que de 1,5 %, soit le rythme le plus lent de la région. (Reportages de Orathai Sriring, Kitiphong Thaichareon et Satawasin Staporncharnchai ; édition de Kanupriya Kapoor, Ed Davies)