La banque centrale de Thaïlande a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé pour une quatrième réunion consécutive mercredi, comme prévu, malgré les appels publics du gouvernement à réduire les coûts d'emprunt pour aider à relancer la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Le comité de politique monétaire de la Banque de Thaïlande (BOT) a voté à 6 contre 1 pour maintenir le taux de rachat à un jour à 2,50 %. Un membre a voté pour une réduction du taux de 25 points de base.

"La majorité du comité estime que le taux d'intérêt directeur actuel est compatible avec la convergence de l'économie vers son potentiel, ainsi que propice à la sauvegarde de la stabilité macro-financière", a déclaré la BOT dans un communiqué.

Les 27 économistes interrogés par Reuters, à l'exception de trois d'entre eux, s'attendaient à ce que la BOT maintienne le taux inchangé mercredi. Les trois économistes avaient prédit une baisse d'un quart de point.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Srettha Thavisin a déclaré qu'il espérait une baisse des taux lors de la réunion, réitérant son appel à des taux plus bas pour aider à relancer l'économie, qui est restée à la traîne par rapport à ses pairs régionaux en raison de l'endettement élevé des ménages et des taux d'intérêt, ainsi que de l'atonie des exportations.

Toutefois, le ministre des finances, Pichai Chunhavajira, a déclaré qu'il était plus préoccupé par l'accès des gens au crédit que par les taux d'intérêt. Il a déclaré que le gouvernement visait une croissance d'au moins 3 % cette année.

La BOT a relevé son taux directeur de 200 points de base à 2,50 % au cours de huit réunions entre août 2022 et septembre 2023, le portant à son niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie, et l'a maintenu depuis lors.

L'économie a progressé de 1,9 % l'année dernière, avec une croissance annuelle moyenne de 1,73 % au cours de la dernière décennie.

La banque centrale a maintenu ses prévisions de croissance du PIB à 2,6 % en 2024 et à 3,0 % en 2025.

En mai, l'inflation globale des prix à la consommation est revenue dans la fourchette cible de 1 % à 3 % de la BOT pour la première fois depuis un an.

La BOT a maintenu sa prévision d'inflation globale pour 2024 à 0,6 %, et a légèrement abaissé sa prévision d'inflation de base à 0,5 % contre 0,6 % précédemment.

Rapporté par Orathai Sriring, Kitiphong Thaichareon, Thanadech Staporncharnchai et Chayut Setboonsarng