La banque centrale de Thaïlande, sous la pression du gouvernement pour réduire les taux d'intérêt, pourrait ajuster sa politique monétaire si les perspectives de l'économie changent et que les défis structurels réduisent clairement sa croissance potentielle à long terme, a déclaré un gouverneur adjoint.

Le comité de politique monétaire de la Banque de Thaïlande est ouvert à toutes les contributions, mais doit trouver un équilibre entre les facteurs économiques immédiats et à long terme lorsqu'il fixe les taux, a déclaré le vice-gouverneur Alisara Mahasandana à Reuters.

Le Premier ministre Srettha Thavisin, qui est également ministre des finances, a ouvertement contesté la politique monétaire de la Banque centrale, affirmant à plusieurs reprises que des réductions de taux aideraient l'économie à faire face à l'endettement élevé des ménages et au ralentissement de l'économie chinoise.

"Le comité de politique monétaire accueille favorablement et apprécie la contribution de toutes les parties prenantes... Mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision de politique monétaire, le comité de politique monétaire doit peser les impacts à court et à long terme sur les objectifs de la politique monétaire... et ils peuvent avoir des points de vue différents", a déclaré M. Alisara, en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington.

La politique monétaire pourrait être "recalibrée" en cas de changement dans les perspectives de croissance et d'inflation, et si des obstacles structurels "réduisent clairement notre croissance potentielle à long terme", a déclaré M. Alisara, qui est membre du comité de politique monétaire.

La banque centrale a maintenu le taux d'intérêt directeur à 2,50 %, son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, dans une décision prise à la majorité le 10 avril. La prochaine révision aura lieu le 12 juin.

La banque centrale prévoit que la deuxième économie d'Asie du Sud-Est connaîtra une croissance de 2,6 % cette année et de 3,0 % en 2025, contre 1,9 % l'année dernière. M. Alisara a déclaré que si l'on s'attendait à ce que l'augmentation de la consommation privée et du tourisme soutienne la croissance, des incertitudes subsistaient, notamment en ce qui concerne la reprise des exportations.

Elle a déclaré que l'inflation globale annuelle devrait revenir dans la fourchette cible du BOT de 1 à 3 % d'ici la fin de l'année. Les subventions à l'énergie ont maintenu les prix à la consommation en dessous des niveaux de l'année précédente pendant six mois consécutifs jusqu'en mars, sous l'effet des subventions à l'énergie, mais les prix devraient augmenter en mai.

M. Alisara a déclaré que l'inflation globale négative "ne reflète pas la faiblesse de la demande, il ne s'agit pas de déflation".

Le baht thaïlandais devrait être volatil, sous l'effet de facteurs externes, en particulier de la vigueur du dollar, a-t-elle ajouté. Le baht a chuté de 7,6 % par rapport à la devise américaine depuis le début de l'année, devenant ainsi la deuxième devise la moins performante d'Asie, derrière le yen.

Alors que le baht à faible rendement est resté à la traîne des autres monnaies régionales, les facteurs intérieurs devraient être plus favorables que l'année dernière, a déclaré Mme Alisara, notant l'amélioration de l'activité économique et l'excédent de la balance courante de la Thaïlande.