La banque centrale thaïlandaise relèvera ses taux le 10 août en raison de la hausse de l'inflation

L'inflation élevée, un phénomène mondial dû à des chaînes d'approvisionnement perturbées, a également touché la Thaïlande et elle est restée au-dessus de l'objectif de la banque centrale de 1 à 3 % depuis début 2022. En juin, elle a atteint son plus haut niveau en 14 ans, soit 7,66 %, par rapport à l'année précédente et est restée autour de ce niveau en juillet.

Mais la Banque de Thaïlande (BOT) a jusqu'à présent maintenu ses taux directeurs inchangés pour favoriser la croissance économique, bien qu'elle ait signalé le mois dernier un resserrement progressif de la politique monétaire pour lutter contre l'inflation.

Ce changement a été évident en juin, lorsque les appels à la hausse des taux se sont multipliés et que trois des sept membres de la politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse des taux.

"L'orientation de la BOT était qu'avec la reprise économique qui s'améliore grâce au retour plus rapide des touristes, la nécessité d'une politique d'accommodation supplémentaire diminue", a déclaré Charnon Boonnuch de Nomura.

"Ils cherchent donc à normaliser la politique en l'augmentant progressivement mais pas de manière agressive pour s'assurer que la reprise économique ne déraille pas tout en abordant le risque pour les perspectives d'inflation."

Dans le sondage réalisé entre le 29 juillet et le 5 août, 17 économistes sur 20 ont prédit que la BOT augmenterait son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 0,75 % mercredi, par rapport au plancher record qu'elle a maintenu depuis mai 2020.

Seuls trois répondants ont prédit une hausse de 50 points de base.

La dépréciation du baht thaïlandais, qui a chuté d'environ 8 % depuis le début de l'année, n'a pas aidé les pressions croissantes sur les prix.

"La dépréciation du baht thaïlandais par rapport au dollar américain, en partie due à des politiques monétaires divergentes en raison d'une Fed agressive, pourrait poser des risques à la hausse pour l'inflation importée de la Thaïlande", a déclaré Chua Han Teng, économiste chez DBS.

"Les réserves étrangères ont été déployées pour atténuer la volatilité excessive de la devise."

La médiane du sondage a montré que la banque centrale continuerait à augmenter les taux par petits incréments de 25 points de base lors des réunions suivantes, au troisième et au quatrième trimestre, pour atteindre respectivement 1,00 % et 1,25 %.

Mais il y a eu une division à quatre voies parmi les 20 économistes qui avaient une opinion jusqu'à fin 2022. Alors que huit s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 1,00 %, huit ont prédit 1,25 %, deux ont dit 1,50 %, deux ont vu le taux atteindre 1,75 %.

"Certaines personnes s'attendent à un mouvement plus agressif, appelant à 50 points de base. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. La reprise n'en est qu'à ses débuts... donc la pression sur le bassin de la demande continue de s'intensifier, mais lentement", a noté M. Boonnuch.

"Compte tenu de la récession mondiale, la demande mondiale pour les exportations de biens thaïlandais pourrait s'affaiblir... nous voyons la croissance des exportations de ressources devenir négative en 2023 en raison de ces risques."

Pendant ce temps, le tourisme dans le pays, un important générateur de revenus, a été vu comme se rétablissant plus rapidement que prévu, mais reste encore en dessous des niveaux pré-pandémiques.

La banque centrale s'attend à ce que le nombre d'arrivées de touristes étrangers pour cette année soit de 6 millions, chiffre révisé à la hausse par rapport aux 5,6 millions prévus précédemment.

"L'économie thaïlandaise est devenue un poney à un coup, fortement dépendante du tourisme étranger. Les responsables politiques auront du mal à stimuler la demande si les arrivées de touristes faiblissent", a déclaré Kobsidthi Silpachai, économiste à la Kasikornbank.