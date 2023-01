La banque centrale thaïlandaise va relever ses taux de 25 points de base, le tourisme va soutenir la croissance - sondage Reuters

Par Devayani Sathyan

BENGALURU (Reuters) - La banque centrale de Thaïlande devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base mercredi pour juguler l'inflation élevée et d'autres hausses sont probables, même si la réouverture de la Chine améliore les perspectives économiques, selon un sondage Reuters.

Contrairement à ses voisins de Malaisie et d'Indonésie, la Banque de Thaïlande (BOT) devrait continuer à resserrer sa politique pendant un certain temps encore. Bien que les pressions sur les prix dans la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est se soient calmées, l'inflation en décembre était encore de 5,89%, bien au-dessus de l'objectif de 1-3% de la banque centrale.

Vingt et un des 23 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOT augmente son taux de rachat de référence à un jour de 25 points de base (pb) pour le porter à 1,50 % le 25 janvier. Les deux autres ne prévoient aucun changement.

"Étant donné que l'inflation est encore élevée et que vous avez des pressions à venir du côté de la demande grâce à la reprise du tourisme... la BOT aimerait continuer à normaliser les taux de manière graduelle et mesurée", a déclaré Aris Dacanay, économiste chez HSBC.

"En raison de la réouverture des frontières de la Chine continentale beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement que ce que beaucoup de gens attendaient... nous nous attendons à ce que la Thaïlande connaisse une croissance plus rapide que la tendance. Cela donne à la BOT une marge de manœuvre pour continuer à relever les taux, pour continuer à ancrer les prévisions d'inflation."

GRAPHIQUE - Graphique du sondage Reuters sur l'économie thaïlandaise et les perspectives de taux repo

La Thaïlande, l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Asie, devrait recevoir au moins cinq millions de touristes chinois et un total de 25 millions de visiteurs étrangers cette année, ce qui donnera un coup de fouet bien nécessaire à son économie malmenée.

Mais cela reste inférieur aux 40 millions d'arrivées de touristes étrangers enregistrées en 2019.

Le sondage a montré que l'économie thaïlandaise devrait croître de 3,7 % et 3,8 % cette année et l'année prochaine, respectivement, conformément aux projections du gouvernement.

Plus de 60 % des répondants, soit 14 sur 22, s'attendent à une nouvelle hausse de 25 points de base à 1,75 % d'ici fin mars. Sept ont prévu 1,50 % et un a dit que le taux resterait à 1,25 %.

Selon la médiane du sondage, la banque centrale augmenterait ensuite les coûts d'emprunt de 25 points de base supplémentaires, les portant à 2,00 % d'ici fin septembre.

"Bien que l'inflation doive ralentir cette année en raison d'effets de base élevés, nous nous attendons à ce que l'impression générale et l'impression de base restent au-dessus du point médian de la fourchette cible de 1 à 3% de la BOT au cours des prochains trimestres", a noté Irene Cheung, stratège senior pour l'Asie chez ANZ.

"La combinaison de l'amélioration des perspectives de croissance et de l'inflation toujours élevée donne à la banque centrale une marge de manœuvre pour continuer à réduire l'accommodation politique."

Les médianes des sondages ont montré que l'inflation serait en moyenne de 2,8 % cette année, puis tomberait à 1,9 % en 2024.

