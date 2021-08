La banque centrale thaïlandaise va tester une monnaie numérique de détail pour le public l'année prochaine.

La banque centrale de Thaïlande prévoit de tester sa monnaie numérique de détail pour le public au deuxième trimestre de 2022 comme option de paiement alternative, a déclaré un gouverneur adjoint jeudi.

La monnaie numérique de détail de la banque centrale (CBDC) n'affectera pas la politique monétaire ou la masse monétaire dans le système, a déclaré Vachira Arromdee lors d'une conférence de presse.

Le projet pilote https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n6064.aspx évaluera l'utilisation de la CBDC dans des activités de type monétaire à une échelle limitée, comme l'acceptation, la conversion ou le paiement de biens et de services, a-t-elle précisé.

La Banque de Thaïlande (BOT) prévoit que la demande de la CBDC augmentera progressivement et qu'elle pourrait devenir une option de paiement alternative, remplaçant partiellement l'argent liquide et la monnaie électronique, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La BOT évaluera les résultats et les risques du test afin de s'assurer que la CBDC est bénéfique pour tous et ne compromet pas la stabilité économique et financière à l'avenir, a-t-elle ajouté.