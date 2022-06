La banque de développement du Ghana vise à prêter 600 millions de dollars aux petites entreprises sur 1 à 2 ans

La Banque mondiale, l'agence de développement allemande KfW, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD) ont également apporté des fonds, a déclaré à Reuters le PDG de la Development Bank of Ghana, Kwamina Duker, avant son lancement officiel mardi.

Les entreprises de 100 travailleurs ou moins ont du mal à obtenir des prêts au Ghana, un rapport de la Banque mondiale https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/934351587974318392/improving-access-to-finance-for-ghanaian-smes-role-for-a-new-dfi estimant que l'écart entre l'offre et la demande équivalait à 13 % du PIB en 2017.

"(Il y a) très peu de financement à long terme disponible, à des taux qui permettront à nos PME (petites et moyennes entreprises) de se développer", a déclaré Duker.

DBG est détenue par le gouvernement ghanéen, qui apporte 250 millions de dollars de capitaux propres. La BAD accorde 40 millions de dollars, tandis que la Banque mondiale prête 200 millions de dollars et la BEI et la KfW 170 millions d'euros (177,7 millions de dollars) et 46,5 millions d'euros, respectivement.

Duker a déclaré qu'il prêterait entre 5 et 30 millions de dollars aux banques commerciales, quatre d'entre elles - CalBank, Consolidated Bank Ghana, Fidelity Bank of Ghana et GCB Bank - s'étant déjà engagées.

Ces banques accorderaient ensuite des prêts sur trois à quinze ans, de 25 000 à 3 millions de dollars, aux petites entreprises.

L'objectif de DBG, qui compte actuellement 40 employés, est de faire passer la proportion de prêts accordés aux petites entreprises au Ghana d'environ 9 % à 15 % en deux ans, a déclaré Duker.

Duker a refusé de donner des détails sur les taux d'intérêt, mais a déclaré qu'ils seraient inférieurs à ceux actuellement disponibles dans le commerce.

L'inflation au Ghana a atteint un nouveau record en 18 ans de 27,6 % en mai et les taux d'intérêt ont été relevés de 200 points de base à 19 % le même mois, pour tenter d'endiguer la hausse des prix.

"S'agit-il d'une période difficile ? Absolument", a déclaré M. Duker. "Est-ce un moment où une banque de développement est plus que jamais nécessaire ? Absolument."

(1 $ = 0,9566 euros)