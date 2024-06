Une branche de la Banque interaméricaine de développement a testé jeudi les eaux pour ce qui devrait être une vague de plusieurs milliards de dollars de nouvelles obligations "Amazonia" dans les années à venir.

IDB Invest a vendu une obligation de 50 millions de réals brésiliens (9 millions de dollars) au Recording Emerging Market Sustainable Finance Fund, décrite comme la première obligation du secteur privé destinée à financer des initiatives vertes et sociales dans la région de l'Amazonie.

Il est également probable que cette obligation soit considérée comme un modèle pour les obligations "Amazonie" que la BID est en train de développer avec la Banque mondiale pour tenter d'attirer des fonds vers des projets et des entreprises qui contribuent à la conservation et offrent des alternatives à l'exploitation forestière et à l'agriculture.

James Scriven, directeur général de IDB Invest, a déclaré que la vente de l'obligation jeudi montrait "l'appétit émergent des investisseurs pour soutenir le développement durable en Amazonie" et qu'il existait une "réserve" de projets susceptibles d'être financés dans cette région.

"Nous continuerons à tester la demande des investisseurs et à ouvrir la voie à des obligations Amazonia à part entière", a-t-il ajouté.

Le cadre spécialement conçu pour l'Amazonie devrait être adopté par des pays comme le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie et l'Équateur, qui s'efforcent de financer la protection de la plus grande forêt tropicale du monde.

Couvrant plus de 6 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie absorbe de grandes quantités de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et abrite plus de 10 % de tous les animaux et plantes connus sur Terre.

La prochaine étape clé pour le cadre des obligations de l'Amazonie est la finalisation des lignes directrices élaborées conjointement, qui devraient être prêtes à temps pour la COP des Nations unies sur la biodiversité, qui se tiendra en Colombie en octobre.

Ces lignes directrices régiront l'utilisation des recettes, les indicateurs de performance et les objectifs de performance en matière de durabilité, et seront approuvées par les gouvernements nationaux, les banques publiques de développement et les communautés locales. (Reportage de Marc Jones ; Rédaction de Lincoln Feast.)