La banque de semences géante de l'Ukraine risque de disparaître alors que la guerre fait rage

Ce risque a été mis en évidence au début du mois lorsqu'une installation de recherche proche de la banque nationale de semences de l'Ukraine a été endommagée, selon Crop Trust, une organisation à but non lucratif créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

L'installation et la banque de semences de l'Ukraine sont toutes deux basées à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, qui a subi d'intenses bombardements de la part des forces russes.

Reuters n'a pas pu déterminer la cause des dommages et Crop Trust a seulement déclaré que le centre de recherche avait été touché, mais a refusé de donner plus de détails, citant les régions de sécurité.

C'était une échappée belle. Seuls 4 % des semences de la réserve ukrainienne, la dixième plus grande du genre au monde, ont été sauvegardées.

"Les banques de semences sont une sorte d'assurance-vie pour l'humanité. Elles fournissent les matières premières pour la sélection de nouvelles variétés de plantes résistantes à la sécheresse, à de nouveaux parasites, à de nouvelles maladies et à des températures plus élevées", a déclaré à Reuters Stefan Schmitz, le directeur exécutif de Crop Trust.

"Ce serait une perte tragique si la banque de semences de l'Ukraine était détruite".

Le directeur de la banque de semences n'a pas pu être joint, l'académie des sciences de l'Ukraine a refusé de commenter et le ministère de la défense de la Russie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur les dégâts.

Les chercheurs s'appuient sur le matériel génétique diversifié que les banques de semences stockent pour sélectionner des plantes capables de résister au changement climatique ou aux maladies.

Elles sont devenues de plus en plus vitales pour garantir une production alimentaire suffisante chaque saison pour nourrir 7,9 milliards de personnes alors que les conditions météorologiques mondiales deviennent plus extrêmes.

Dans le même temps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, respectivement troisième et quatrième exportateurs mondiaux de céréales, a aggravé l'inflation des prix des aliments et le risque de pénurie alimentaire, avec des protestations qui ont éclaté dans les pays en développement qui bénéficient normalement des céréales ukrainiennes.

LA SYRIE SAUVÉE PAR LE RENFORT ARCTIQUE

La guerre en Syrie a donné une leçon sur l'importance de sauvegarder les semences à l'aide du Svalbard Global Seed Vault en Norvège, la plus grande et la plus importante installation de sauvegarde ou de duplication de semences au monde.

En 2015, la chambre forte de Svalbard a pu envoyer des échantillons de remplacement de blé, d'orge et de graminées adaptés aux régions sèches à des chercheurs au Liban après la destruction d'une banque de semences près de la ville syrienne d'Alep.

Au total, le Svalbard préserve plus d'un million d'échantillons de semences dans une chambre forte construite dans un flanc de montagne arctique.

Ceux-ci comprennent 4 % des 150 000 semences de l'Ukraine - représentant plus de 1 800 cultures.

Le Crop Trust, basé en Allemagne, qui est la seule organisation internationale dont le seul but est de sauvegarder la diversité des cultures, a mis des fonds à la disposition de l'Ukraine pour copier des semences, mais les problèmes de sécurité et de logistique liés à la guerre et aux cycles naturels font qu'il est difficile d'accélérer le processus.

M. Schmitz a estimé qu'au mieux, environ 10 % des semences ukrainiennes pourraient être sauvegardées en un an, car elles doivent être plantées, cultivées et récoltées au bon moment avant que les duplicata puissent être extraits et envoyés au Svalbard.

Une mesure d'urgence serait de renoncer à la duplication et d'expédier simplement la collection à Svalbard, mais Schmitz a déclaré que cela pourrait ne pas être réalisable en temps de guerre.

Les graines syriennes provenaient du Croissant fertile, la région où l'agriculture sédentaire est censée être apparue, et l'Ukraine occupe également une place centrale dans l'agriculture.

"L'agriculture en Ukraine a des racines qui remontent à la préhistoire", a déclaré Grethe Helene Evjen, conseillère principale au ministère norvégien de l'Agriculture et de l'Alimentation, ajoutant que de nombreuses semences du pays étaient uniques.

Mme Evjen a déclaré que le ministère est prêt à aider l'Ukraine à dupliquer et à stocker toutes ses semences à Svalbard, mais qu'il n'a pas encore reçu de demande des autorités ukrainiennes.