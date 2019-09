La banque mobile N26 se lance sur le marché suisse

Zurich (awp) - La banque mobile berlinoise N26 se lance mardi en Suisse, son 26e marché, en proposant un compte gratuit en euros. Elle s'adresse en particulier aux Suisses qui se rendent régulièrement dans l'Union européenne et aux expatriés, selon le communiqué.

N26 propose à ses clients cinq retraits d'euros sans frais par mois dans la zone euro et des paiements avec carte bancaire sans frais de conversion de devises. Une offre est destinée aux particuliers et une autre aux travailleurs indépendants, qui peuvent gérer leurs ventes dans la zone euro sans frais de change.

"Nous nous réjouissons de pouvoir offrir des services bancaires mobiles au-delà des frontières de l'euro. Notre but est de devenir le compte en euros préféré en Suisse", a indiqué Georg Hauer, manager général pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, cité dans le document.

L'entreprise revendique une liste d'attente de 20'000 personnes pour justifier de l'intérêt pour son offre. Il émane en particulier de personnes vivant en zone frontalière et dans les villes de Zurich, Genève et Bâle. La société opère en Suisse sans présence physique sur place mais via sa licence bancaire allemande. La banque ne ligne est aussi disponible sur Apple Pay.

N26 n'est pas seule sur ce marché des banques mobiles (ou néo-banques). On y trouve par exemple les britanniques Revolut et Transferwise et également des acteurs suisses.

Neon, une application soutenue par la Banque hypothécaire de Lenzbourg, propose une carte gratuite et des retraits d'argent à l'étranger à 2 francs suisses. L'offre de Zak, émanation de Banque Cler, inclut une carte bancaire gratuite et selon le modèle choisi, quatre retraits à l'étranger gratuits par an ou qui coûtent 5 francs suisses.

N26 a été fondée en 2013 et s'est lancée deux ans plus tard en Allemagne et en Autriche. Elle recense plus de 3,5 millions de clients dans 26 pays avec des volumes de transactions de plus de 2 milliards d'euros. Elle emploie plus de 1300 personnes à Berlin, Barcelone, Vienne, Sao Paulo et New York.

