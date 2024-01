La banque en ligne allemande N26 a déclaré mercredi qu'elle allait permettre à ses clients en Autriche et en Allemagne de négocier des actions et des fonds négociés en bourse (ETF), dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour devenir rentable.

N26, qui est surveillée par les régulateurs financiers allemands, permettra à certains clients en Autriche de négocier des ETF à partir du 17 janvier, avant d'étendre le produit pour inclure "plus d'un millier d'actions" dans les mois à venir pour les clients en Allemagne et en Autriche, a indiqué la banque dans un communiqué de presse.

À la suite de l'essor du commerce de détail pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs applications bancaires mobiles, dont la britannique Revolut, ont ajouté des fonctions permettant aux clients d'échanger des actions et des crypto-monnaies. N26 a introduit pour la première fois l'échange de crypto-monnaies pour certains clients à la fin de l'année 2022.

Le fondateur et PDG Valentin Stalf a déclaré que la majorité des clients de N26 avaient effectué les vérifications et les contrôles d'éligibilité nécessaires pour pouvoir négocier des actions.

L'autorité allemande de régulation financière BaFin a infligé une amende à N26 en 2021 en raison de défaillances dans le contrôle du blanchiment d'argent et a imposé des limites au nombre de nouveaux clients qu'elle pouvait accepter. Cette limite a été relevée en octobre, passant de 50 000 à 60 000 par mois, selon le Financial Times.

La surveillance des régulateurs a atteint un niveau complètement différent depuis le scandale Wirecard, a déclaré M. Stalf, faisant référence à la société de paiement allemande qui s'est effondrée en 2020.

Le PDG a déclaré que N26 était susceptible de voir des bénéfices "légèrement négatifs" en 2024, mais qu'il visait la rentabilité sur une base mensuelle dans la seconde moitié de l'année.

"La croissance était beaucoup plus importante il y a deux ans et maintenant c'est la rentabilité et la durabilité du modèle d'entreprise", a déclaré Stalf.

N26, qui a levé 900 millions de dollars à une valeur de 9 milliards de dollars en 2021, ne prévoit pas d'autres levées de fonds et est "bien financée pour les deux prochaines années", a déclaré M. Stalf.

"Il est réaliste de penser qu'une introduction en bourse n'aura lieu que dans les trois à cinq prochaines années. (Reportage d'Elizabeth Howcroft, édition de Bill Berkrot)