La banque nationale suisse ne devrait pas procéder à une hausse de ses taux directeurs dans un futur proche

La banque centrale suisse n’a pas l’intention d’augmenter ses taux lors de sa mise à jour de politique monétaire ce jeudi selon des analystes interrogés par Reuters. Les 33 économistes interrogés s'attendent à ce que la BNS maintienne son taux directeur verrouillé à -0,75%, et que le premier changement n’interviendrait pas avant septembre.

Bien que le franc ait récemment brièvement dépassé la parité avec l'euro, personne ne s'attendait à ce que la banque centrale abandonne la position ultra-expansive qu'elle a adoptée au cours des sept dernières années. "La parité est davantage un mot à la mode pour les analystes et les commentateurs financiers que pour une banque centrale, qui s'intéresse davantage aux fondamentaux", a déclaré GianLuigi Mandruzzato, économiste chez EFG Bank. Notre modèle de juste valeur est qu'un franc achète un peu plus de 0,90 d'un euro, en raison de l'énorme différentiel d'inflation au cours des 12 à 18 derniers mois. La hausse actuelle du franc n'est donc pas un problème majeur pour la BNS."

On s’attend donc à ce que Thomas Jordan, président de la BNS, résiste aux pressions visant à augmenter les taux afin de lutter contre l’inflation suisse, qui a atteint 2,2%, au-dessus de l’objectif de 2% de la BNS, et son plus haut niveau depuis 2008. La position de la BNS est facilitée par le fait que, bien que les prix suisses aient augmenté, ils n'ont pas atteint le même niveau que dans la zone euro, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où l'inflation a récemment atteint respectivement 5,9 %, 5,5 % et 7,9 %.

La plupart des analystes - 10 sur 14 ayant répondu à la question - s'attendaient à ce que la BNS attende que la Banque centrale européenne commence à relever ses taux d'intérêt avant de lui emboîter le pas. Actuellement, les marchés s'attendent à deux hausses de taux par la BCE cette année. La Réserve fédérale américaine a réagi la semaine dernière en relevant ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018, tandis que la Banque d'Angleterre a également procédé à une hausse.

"Si l'inflation suisse a dépassé les 2 % en février pour la première fois depuis octobre 2008, le fait qu'elle reste beaucoup plus faible que dans la zone euro signifie également que les responsables politiques suisses sont moins pressés de resserrer leur politique", a déclaré David Oxley, chez Capital Economics.

La plupart des analystes s'attendent toujours à ce que la BNS maintienne sa description du franc comme "hautement valorisé" et augmente peut-être ses interventions verbales et ses achats de devises à l'avenir. "Nous prévoyons que la BNS maintiendra ses taux d'intérêt à -0,75% cette année", a déclaré David Oxley. "Toutefois, nous soupçonnons que la BNS profitera de la couverture offerte par le contexte mondial plus belliciste et la BCE pour faire marche arrière par rapport à sa politique extrême l'année prochaine, et que les décideurs porteront le taux directeur aux sommets grisants de zéro d'ici la fin de 2023."