La banque numérique américaine Chime lance un produit qui permettra à ses clients d'accéder jusqu'à 500 dollars de leur salaire avant le jour de paie. Il s'agit de la dernière initiative d'une société de technologie financière pour pénétrer le marché en plein essor de l'accès au salaire gagné.

Le produit, qui sera déployé dans les mois à venir, intervient alors que Chime se prépare à devenir une société cotée en bourse dans un "avenir assez proche", a déclaré le PDG Chris Britt lors d'un entretien avec Reuters.

Les produits d'accès au salaire gagné (EWA) permettent aux travailleurs de recevoir une partie de leur salaire avant le jour de paie, souvent par l'intermédiaire d'un service d'adhésion ou moyennant des frais. Les fournisseurs affirment que ces produits offrent une aide cruciale aux Américains qui vivent d'un salaire à l'autre, en particulier les travailleurs occasionnels et les indépendants. Leurs détracteurs affirment que ces produits ne bénéficient pas des mêmes protections que les prêts.

Chime affirme que le produit - appelé MyPay - ne comporte pas de frais ou d'intérêts obligatoires et ne nécessite pas d'enquête de solvabilité. MyPay estime le salaire d'un client pour le cycle sur la base de données historiques et offre à la personne jusqu'à 500 dollars du salaire prévu.

Chime est connu pour ses produits qui offrent aux utilisateurs des liquidités à court terme, comme son service de découvert sans frais.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une extension naturelle de ce que nous savons faire", a déclaré M. Britt.

Bien que Chime n'ait pas indiqué si elle prévoyait de générer des revenus avec ce nouveau produit, la société prévoit que MyPay suscitera un plus grand engagement et une plus grande utilisation du produit parmi ses clients actuels et qu'il s'avérera également fructueux pour l'acquisition de nouveaux clients, a déclaré M. Britt.

La popularité croissante de l'EWA a attiré l'attention des régulateurs, qui ont débattu de la question de savoir si le produit devait être classé comme un prêt. Une telle classification imposerait des plafonds de taux d'intérêt et nécessiterait des informations supplémentaires.

Plusieurs États, dont le Wisconsin et le Nevada, ont mis en place des régimes d'autorisation pour ces produits, stipulant qu'il ne s'agit pas de prêts.

Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a indiqué à la fin de l'année dernière qu'il publierait bientôt des orientations sur la manière dont les lois sur les prêts à la consommation devraient s'appliquer à l'EWA, mais il a également déclaré qu'il était favorable à ce que les États créent des cadres de surveillance pour l'EWA.

Chime est depuis longtemps considéré comme un candidat probable à une introduction en bourse l'année prochaine, ayant engagé Goldman Sachs en 2022 pour les premiers préparatifs.

L'entreprise compte 7 millions d'utilisateurs actifs mensuels et a été rentable au premier trimestre de cette année, a déclaré M. Britt.

"Il est peu probable que ce soit cette année, mais nous sommes pour la plupart prêts pour l'introduction en bourse", a-t-il déclaré. "Cette année, nous allons surtout baisser la tête et continuer à développer notre gamme de produits.