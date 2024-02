New York (awp/afp) - La banque régionale américaine NYCB, qui avait racheté l'année dernière en pleine crise du secteur sa concurrente en faillite Signature, est à la peine mercredi à Wall Street après des résultats décevants et une dégradation de sa note par Moody's.

Les titres de la New York Community Bank perdaient 14% à la mi-séance à la Bourse de New-York à 3,60 dollars, ayant fondu de 65% depuis le début du mois.

La banque, qui avait avalé Flagstar en 2022 puis racheté, en mars 2023, Signature Bank passée sous le contrôle des autorités américaines pour éviter la faillite, a vu ses actifs gonfler rapidement à plus de 100 milliards de dollars d'actifs.

Le passage de ce seuil a automatiquement déclenché de nouvelles obligations réglementaires et prudentielles plus contraignantes pour l'établissement.

La NYCB, qui gère quelque 420 agences dans le pays, a annoncé la semaine dernière une provision de 185 millions de dollars au quatrième trimestre pour compenser la détérioration de son portefeuille de prêts immobiliers (impayés ou retards), une mauvaise surprise pour les analystes.

Mardi soir, l'agence de notation Moody's a dégradé la note de la dette à long et court terme de l'établissement au rang d'obligations "pourries" (Baa3 à Ba2).

En réaction, le conseil d'administration de la NYCB a annoncé, dans un communiqué, des changements à la direction de l'établissement.

Alessandro DiNello, l'ancien dirigeant de Flagstar, a été nommé directeur général.

Il s'est empressé, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, de rassurer sur la solidité de la banque, indiquant qu'elle ne faisait pas l'objet de fuites de dépôts dans sa branche de banque de détail.

Le groupe serait à la recherche de capitaux pour refinancer des portefeuilles de prêts résidentiels, selon l'agence Bloomberg.

La banque explorerait aussi la vente d'un lot de prêts d'un milliard de dollars concernant des bateaux et autres camping-cars.

"Si on doit vendre des actifs non-stratégiques, on le fera. On fera tout ce qu'il faut", a indiqué le nouveau dirigeant mercredi.

Les déboires de NYCB inquiètent le secteur après la crise bancaire qui avait affecté les établissements régionaux en mars 2023 et mis quatre banques au tapis, SVB (Silicon Valley Bank), Silvergate Bank, Signature et First Republic.

Ainsi d'autres titres bancaires tombaient dans le rouge comme Western Alliance (-1,73%), Valley National Bancorp (-6,79%) ou KeyCorp (-1,44%), à la mi-journée.

afp/rp