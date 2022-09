La banque russe Unistream en pourparlers sur les transferts d'argent instantanés vers l'Inde et la Turquie

Unistream a enregistré un quintuplement des transferts d'argent depuis la Russie en juillet, par rapport à l'année précédente, après le départ de Western Union Co, la plus grande société de transfert d'argent au monde, a déclaré Kairzhan Kudyarov dans une interview accordée à Reuters.

La question de l'accès à l'argent est devenue aiguë pour de nombreux Russes après que Western Union Co a quitté la Russie ou que leurs cartes émises par les sociétés américaines de cartes de paiement Visa Inc et Mastercard Inc ont cessé de fonctionner en dehors de la Russie peu après que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février.

"La migration a également eu un impact, car certains citoyens russes ont quitté le pays, dont une partie importante vers les pays voisins", a déclaré M. Kudyarov.

Des dizaines de citoyens russes ont quitté le pays après le 24 février pour diverses raisons, notamment par crainte d'être recrutés dans l'armée ou parce que leurs entreprises ont délocalisé dans le contexte des sanctions financières et économiques sans précédent que l'Occident a imposées pour punir Moscou de ses actions en Ukraine.

Unistream a vu un pic dans les transferts d'argent vers l'Arménie et la Géorgie ces derniers mois, a déclaré Kudyarov, ajoutant qu'il y avait une augmentation des transferts vers presque tous les pays de la CEI depuis fin février.

"Nos flux de clients ont commencé à changer, et le profil de l'expéditeur a changé. Auparavant, les principaux clients étaient les travailleurs migrants étrangers, mais maintenant les citoyens russes envoient aussi activement des fonds", a déclaré Kudyarov.

NOUVEAUX PAYS

Unistream, qui a réalisé 800 millions de roubles (13,27 millions de dollars) de bénéfices au premier semestre de cette année, a lancé les transferts d'argent vers la République tchèque et l'Allemagne en août et prévoit d'étendre son empreinte géographique.

Les clients d'Unistream peuvent désormais effectuer des transferts d'argent instantanés vers 10 pays en dehors de la CEI, dont le Royaume-Uni, la Grèce, Chypre, l'Italie et Israël, et virer l'équivalent de jusqu'à 10 000 $ par mois sans avoir besoin d'ouvrir un compte.

M. Kudyarov a déclaré que la banque était en pourparlers avec ses homologues en Turquie pour lancer des transferts d'argent dès septembre et qu'elle recherchait de nouveaux partenaires au Kazakhstan pour y transférer de l'argent sur des cartes.

Unistream était également en pourparlers avec des pays africains et l'Inde pour y effectuer des transferts d'argent.

"Avec le départ de Western Union, l'étranger lointain s'est retrouvé entièrement dépourvu de systèmes de transfert de fonds, un créneau qui est vacant", a déclaré Kudyarov.

(1 $ = 60,3000 roubles)