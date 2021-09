La banque singapourienne DBS élabore des plans ambitieux pour la bourse numérique

Le groupe singapourien DBS prévoit de doubler le nombre de membres de sa nouvelle plateforme d'échange de cryptomonnaies pour atteindre 1 000 membres d'ici à la fin décembre et de le faire croître de 20 à 30 % par an au cours des trois prochaines années, à mesure que les jetons numériques gagnent en popularité.

Dans une interview, les cadres supérieurs de DBS ont déclaré que DBS Digital Exchange, créé en décembre en tant que bourse réservée aux membres, enregistre une forte demande de la part des investisseurs d'entreprise, des personnes accréditées et des sociétés d'investissement qui gèrent les fortunes des familles riches.

"Nous connaissons une croissance très rapide. Les investisseurs explorent progressivement les cryptomonnaies et les actifs numériques", a déclaré Eng-Kwok Seat Moey, responsable des marchés de capitaux chez DBS, la plus grande banque d'Asie du Sud-Est par ses actifs, et président de la bourse.

L'incursion de DBS dans le secteur des crypto-monnaies intervient après que son PDG, Piyush Gupta, a incité la banque à investir des milliards de dollars pour moderniser son infrastructure technologique au cours des huit dernières années, en adoptant l'informatique dématérialisée et en numérisant ses services.

DBS Digital Exchange se présente comme la seule bourse numérique à service complet soutenue par une banque, proposant des services de négociation de cryptomonnaies, de tokenisation d'actifs et de garde numérique, dans un secteur des cryptomonnaies où la confiance des investisseurs est encore faible.

La popularité croissante des cryptomonnaies a posé un problème aux banques traditionnelles, qui tentent de concilier l'intérêt des clients pour les pièces numériques et les préoccupations des autorités de réglementation quant aux risques qu'elles présentent.

Une unité de Standard Chartered est en train de créer une coentreprise https://www.reuters.com/technology/stanchart-unit-launch-cryptocurrency-trading-venture-2021-06-02 pour établir une plateforme de courtage et d'échange de cryptomonnaies en Grande-Bretagne et en Europe, tandis que HSBC a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de proposer des monnaies numériques à ses clients https://www.reuters.com/technology/exclusive-hsbc-ceo-says-bitcoin-not-us-2021-05-24.

Eng-Kwok a déclaré que la position de DBS en tant que l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine en Asie et son expertise en matière de création de transactions sur les marchés des capitaux l'aideraient à attirer des utilisateurs et à accroître le volume des transactions.

Cette initiative intervient à un moment où DBS, comme d'autres banques, cherche à augmenter ses revenus basés sur les commissions, car les revenus nets d'intérêts diminuent dans un contexte de taux d'intérêt bas.

Eng-Kwok a déclaré que la bourse espère coter au moins une demi-douzaine de jetons de sécurité d'ici fin 2022.

La banque centrale de Singapour a fait entrer les crypto entreprises dans un nouveau cadre réglementaire qui est entré en vigueur en janvier 2020.

La branche de courtage de DBS a reçu une approbation de principe dans le cadre du nouveau régime, ce qui lui permettra d'aider directement les gestionnaires d'actifs et les entreprises à négocier des jetons de paiement numériques par le biais de la bourse. La Bourse de Singapour détient une participation de 10 % dans la bourse.

"La présence de banques classiques contribue à favoriser un environnement où le risque de règlement est minimal et où des garanties sont en place pour la garde des dépôts des utilisateurs et la sécurité des transactions", a déclaré Ganesh Viswanath-Natraj, professeur adjoint de finance à la Warwick Business School en Grande-Bretagne.

La semaine dernière, Binance, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, a déclaré qu'elle allait restreindre ses services à Singapour https://www.reuters.com/world/asia-pacific/binance-removes-singapore-products-main-platform-after-regulators-warning-2021-09-06 jours après que la banque centrale lui ait demandé de ne plus proposer de services de paiement.

DBS Digital Exchange propose des services de négociation entre le bitcoin, le bitcoin cash, l'ethereum et le XRP, et les dollars américains, singapouriens, hongkongais et le yen.

"Notre objectif était de créer une plateforme capable de servir l'ensemble de la chaîne de valeur des actifs numériques, de l'origination des transactions à la tokenisation, en passant par la cotation, la négociation et la conservation, le tout dans le cadre d'une franchise bancaire fiable et réglementée", a déclaré Kwee Juan Han, chef de groupe de la stratégie et de la planification de DBS.

M. Han a déclaré que la tendance des entreprises à explorer les options de collecte de fonds par le biais d'actifs symboliques et l'intérêt croissant des investisseurs privés pour l'augmentation de la part des actifs numériques dans les portefeuilles ont proposé à DBS une occasion opportune de lancer la bourse.

Il a déclaré que DBS s'attend à ce que ses nouvelles activités, y compris la bourse numérique et une bourse du carbone, apportent un revenu total de 350 millions de dollars singapouriens (260 millions de dollars) d'ici la fin de l'année prochaine. (1 $ = 1,3432 dollar de Singapour) (Reportage d'Anshuman Daga ; Montage de Shri Navaratnam)