La base de l'armée russe est le théâtre d'une ruée vers le matériel de guerre ukrainien, selon certains habitants et soldats.

La ville de Valuyki, dans l'ouest de la Russie, est devenue une étape cruciale dans la dernière phase de la guerre de la Russie à la frontière voisine de l'Ukraine. Tout au long du mois dernier, des hélicoptères ont survolé la ville, des véhicules militaires ont encombré les routes et des soldats se sont préparés au combat dans une énorme base militaire.

C'est également un endroit où les parents des soldats et les particuliers s'efforcent de fournir des fournitures et des équipements aux troupes basées près de la ville pour pallier les pénuries, notamment des drones, des radios et des viseurs de fusils à détection de chaleur, selon six bénévoles et trois soldats avec lesquels Reuters s'est entretenu, ainsi qu'un examen des canaux de médias sociaux que les bénévoles utilisent pour coordonner leurs efforts.

Parmi eux se trouve Olga Lukina, une résidente locale qui a déclaré que son mari sert dans un rôle non combattant dans une unité de reconnaissance militaire russe. Elle a déclaré à Reuters que certaines unités de reconnaissance manquaient de drones et d'équipement de vision nocturne, notamment, tandis que d'autres unités combattant en Ukraine "ont besoin de nourriture, de diesel, d'un endroit où se laver et laver leurs vêtements."

Les services de renseignements militaires britanniques et le Pentagone, dans des évaluations publiées, ont déclaré que la campagne de la Russie a été ralentie par des problèmes d'acheminement de fournitures telles que la nourriture et le carburant, ainsi que de services essentiels à ses troupes. Au cours des dernières semaines, la Russie a pris le contrôle du port de Marioupol, dans la mer d'Azov, et a réalisé des gains territoriaux progressifs dans la région ukrainienne de Donbas, mais les gouvernements occidentaux affirment que cela a coûté cher en hommes et en matériel, et que la Russie n'a pas atteint ses objectifs initiaux.

Invité par Reuters à commenter, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a renvoyé les questions au ministère de la Défense. Le ministère n'a pas répondu aux questions détaillées envoyées par Reuters.

Les problèmes liés à Valuyki, qui n'ont jamais été rapportés, offrent une rare fenêtre sur les opérations menées sur et autour d'une base majeure et stratégiquement importante, alors que l'armée russe se démène pour maintenir une nouvelle offensive dans l'est de l'Ukraine.

Plus de trois mois après avoir lancé une guerre contre son voisin fortement dépassé en nombre et en armement, la Russie s'est retirée d'une grande partie du nord de l'Ukraine pour se recentrer sur l'est.

Le Pentagone, dans des briefings d'avril, a déclaré que les troupes russes se regroupaient autour de Valuyki et tentaient de former la partie nord d'un mouvement en tenaille pour atteindre d'autres forces russes approchant par le sud et isoler la région orientale de Donbas du reste de l'Ukraine.

Au lieu de la victoire rapide que l'Occident dit que le président russe Vladimir Poutine avait l'intention de remporter, il est maintenant enlisé dans un conflit qui s'envenime, infligeant un lourd tribut aux troupes russes. Au cours des trois premiers mois de la guerre en Ukraine, autant de soldats russes ont probablement été tués qu'au cours de la campagne de 9 ans de l'Union soviétique en Afghanistan, selon le ministère britannique de la défense.

Moscou, qui appelle cela une opération militaire spéciale qu'elle dépeint comme une bataille pour défendre la Russie contre l'Occident, a déclaré que la guerre se déroule comme prévu et que l'armée a tout ce dont elle a besoin pour mener la guerre. L'Ukraine affirme que ses forces subissent également de lourdes pertes et le gouvernement a lancé une campagne de financement par la foule pour soutenir les forces armées, entre autres besoins.

AFFLUX DE TROUPES

Valuyki, qui se trouve dans la région de Belgorod et est entouré de champs de maïs, se trouve à environ 15 kilomètres (environ 9 miles) de la frontière la plus proche avec l'Ukraine. Elle est stratégiquement située juste à l'est de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, et au nord de la région de Donbas, soutenue par la Russie.

La construction de la principale garnison militaire près de la ville, située à l'extérieur du village voisin de Soloti, a commencé en 2015 dans le sillage de l'annexion de la Crimée par Moscou et du lancement d'une campagne militaire visant à soutenir les séparatistes pro-russes dans le Donbas.

Les plans pour le site de 300 hectares comprenaient des casernes pour plusieurs milliers de soldats, avec un contrat de construction d'une valeur pouvant atteindre environ 50 millions de dollars, selon des documents de marchés publics accessibles au public.

Plus tôt cette année, alors que Poutine se préparait à son invasion de l'Ukraine en février, la zone autour de la base a connu une augmentation des mouvements militaires, selon des images satellites publiées par la société américaine Maxar Technologies .

À la mi-avril, après le retrait de la Russie du nord de l'Ukraine, des troupes et des équipements ont afflué à Valuyki, selon trois habitants. Des images satellite prises en mai, du site d'une plus petite base près de Valuyki, ont montré un groupe de camions blindés et une structure qui, selon Maxar, était un hôpital de campagne. Ils n'étaient pas là en février.

Parmi ceux qui passaient par la zone se trouvaient des parachutistes de la 76e division d'assaut aérienne des gardes de l'élite russe qui avaient été stationnés à Bucha pendant l'occupation sanglante par la Russie de la ville près de Kiev, selon des documents trouvés par Reuters.

L'un d'eux, Kirill Kryuchkov, a posté sur Instagram le 19 avril une vidéo montrant un groupe de personnes en uniforme militaire buvant de la bière dans un café que Reuters a identifié comme étant celui de Valuyki. Un membre du personnel qui a vu la vidéo et reconnu les soldats comme des clients qui se sont rendus à peu près à cette heure-là, a déclaré que le même groupe est venu presque tous les jours pendant une semaine, avant de s'arrêter brusquement.

"Tous les soldats qui viennent dans notre établissement ne veulent qu'une chose : se détendre psychologiquement, et ils ont clairement une raison de le faire", a-t-elle déclaré. Kryuchkov n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

D'autres soldats sont venus à Valuyki afin de se réapprovisionner. Un homme qui s'est identifié comme un soldat d'une unité logistique appelé Rafael Aliev a posté sur un forum communautaire de Valuyki un message le 26 mai disant qu'il faisait réparer son véhicule après qu'il ait été endommagé par des éclats d'obus lors des combats. "Mais le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, bon sang, n'a pas de pièces de rechange", a-t-il écrit.

Contacté par Reuters, il a déclaré que les pièces de rechange n'étaient généralement pas toujours à portée de main et qu'il fallait parfois un mois pour qu'elles arrivent. Pour éviter d'attendre, les soldats se tournent parfois vers des volontaires pour obtenir l'équipement dont ils ont besoin, a-t-il dit.

Aliev fait également partie des soldats qui ont compté sur les habitants pour les aider à faire la lessive. Lyubov Zazharskaya, résidente de Valuyki, a déclaré qu'elle lavait chez elle, dans sa machine, le linge sale des soldats revenant d'Ukraine et qu'elle avait repassé l'uniforme d'un militaire pour qu'il puisse assister au cortège funèbre d'un camarade. Elle a déclaré que les installations de blanchisserie des bases ne pouvaient pas suivre.

Ni le Kremlin ni le ministère de la défense n'ont répondu aux questions de Reuters sur les déploiements de troupes à Valuyki, les conditions qui y règnent pour les soldats ou le coût de la construction de la base.

PÉNURIE D'ÉQUIPEMENT

Reuters a obtenu l'accès à un canal privé de l'application de messagerie en ligne Telegram où des bénévoles basés dans la région de Belgorod coordonnent les efforts pour faire parvenir des équipements aux soldats. Les administrateurs ont posté des listes d'articles dont les troupes ont, selon eux, besoin de toute urgence. Les articles sont disponibles chez les détaillants commerciaux ordinaires mais peuvent être utilisés à des fins militaires.

"Nous devons obtenir de toute urgence au moins 3 drones comme ceux-ci avant samedi pour nos forces spéciales de police", a posté le 12 avril un administrateur du chat, qui a utilisé le nom de Ruslana. "Ils sont vraiment nécessaires et pourraient sauver la vie de beaucoup de nos gars".

L'administrateur a inclus une capture d'écran d'une page d'un détaillant en ligne montrant ce que le détaillant a dit être un drone quadrocoptère fabriqué par la société chinoise SZ DJI Technology Co. Le détaillant indiquait à l'époque un prix de 92 990 roubles (environ 1 100 $).

Lorsqu'elle a été approchée pour faire des commentaires pour cet article, la personne identifiée comme étant Ruslana a refusé de répondre aux questions sur la pratique de fournir des équipements pour l'armée, en disant que Reuters appartenait à des personnes de "pays inamicaux".

DJI a déclaré à Reuters qu'elle avait en avril suspendu ses activités en Russie et en Ukraine et qu'une évaluation des exigences de conformité dans diverses juridictions était en cours à la lumière des hostilités.

Un message apparu le 18 mai dans le même chat, provenant d'un dénommé Roman, se lit comme suit : "Amis, nous collectons de l'aide humanitaire, et pour le front. Les soldats ont un besoin urgent de 16 radios. Modèles appropriés : Motorola DP4800/DP4801, Hytera TC-508." Reuters n'a pas pu joindre la personne qui a posté le message.

Une fois achetés, les articles sont collectés puis remis aux militaires, souvent dans des points de dépôt autour de Valuyki et de la ville de Belgorod, la capitale régionale, selon les messages de la chaîne et quatre personnes impliquées. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer le volume collecté.

La chaîne Telegram présente des vidéos où des hommes en tenue de camouflage et cagoules tiennent des boîtes d'équipements donnés et remercient les donateurs qui les ont fournis. "Merci, camarades, de ne pas nous abandonner", a déclaré un homme dans un message du 23 mai alors qu'il déballait un petit drone.

Une employée d'une organisation d'État russe qui travaille dans la ville de Belgorod a déclaré à Reuters que ses patrons lui avaient demandé, ainsi qu'à ses collègues, de faire don de l'équivalent d'une journée de salaire pour payer des drones et des viseurs thermiques destinés aux forces russes en Ukraine. L'employée n'a pas voulu que son identité, ni celle de son employeur, soient identifiées, invoquant la crainte de représailles. Reuters a confirmé de manière indépendante qu'elle est une employée du secteur public.

Le Kremlin et le ministère de la défense n'ont pas répondu aux questions concernant les volontaires qui fournissent des équipements à l'armée.

J'AI PLEURÉ

Une femme qui a déclaré être la mère d'un soldat basé à Valuyki et envoyé en Ukraine a dit à Reuters que depuis le début du conflit, elle a fait deux fois le trajet de près de quatre heures de chez elle à Valuyki pour apporter de la nourriture à l'unité de son fils car les rations de combat étaient insuffisantes. Certaines personnes de l'unité de son fils avaient des bottes dont les semelles tombaient, et des vestes en toile de style soviétique avec un rembourrage en coton à l'intérieur qui ne les gardaient pas au chaud, a déclaré la femme, qui a également demandé à ne pas être identifiée.

"Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré", a-t-elle dit, décrivant l'aspect négligé des personnes dans l'unité de son fils, sans identifier quelle unité. Reuters a vérifié de manière indépendante que son fils fait partie de l'armée russe mais n'a pas pu établir l'unité spécifique.

Ni le Kremlin ni le ministère de la Défense n'ont répondu aux questions de Reuters concernant le récit de la mère.