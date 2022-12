La base de pouvoir de Ramaphosa renforcée, mais le chemin des réformes en Afrique du Sud reste rocailleux

Lundi, M. Ramaphosa a décroché sa réélection, lui ouvrant ainsi la voie à un second mandat présidentiel en 2024, lors d'un vote des membres du Congrès national africain (ANC) qui a également désigné le nouveau comité exécutif national du parti (NECK).

Ce vote a mis sur la touche certains ministres et d'autres membres d'un camp anti-Ramaphosa vaguement lié à Jacob Zuma qui, avec l'ex-président empêtré dans des allégations de corruption qu'il nie, s'est rallié à l'ancien ministre de la santé Zweli Mkhize.

"Il y a vraiment une opportunité pour (Ramaphosa)... d'être impitoyable ici", a déclaré Shridaran Pillay, directeur Afrique pour Eurasia Group, un cabinet de conseil politique basé à New York. "Les gens veulent le voir prendre des mesures décisives".

Le Daily Maverick, un journal national, a estimé que moins de 20 des 80 nouveaux membres de la NEC ne sont pas des partisans de Ramaphosa, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'il le démette de ses fonctions.

Mais ces 20 membres comprennent Mkhize et d'autres opposants influents, dont certains sont entachés par des accusations de corruption, et la propre crédibilité du président en tant que pourfendeur de la corruption a été affaiblie par une enquête sur une éventuelle mauvaise conduite liée à de grosses sommes d'argent liquide trouvées dans sa ferme. Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

D'un autre côté, les figures principales de la nouvelle NEC comprennent le ministre de l'énergie Gwede Mantashe en tant que président national, Fikile Mbalula en tant que secrétaire général, Maropene Ramokgopa en tant que deuxième secrétaire général adjoint et Gwen Ramokgopa en tant que trésorier - tous des alliés nominaux de Ramaphosa.

DES PROBLÈMES QUI SE PRÉPARENT

Depuis qu'il a été élu pour la première fois président de l'ANC en 2017, Ramaphosa a étalé ses références réformistes dans des initiatives visant à réduire la bureaucratie hypertrophiée de l'Afrique du Sud et à stimuler la production d'électricité, dans le cadre d'efforts plus larges pour mettre un frein à la corruption.

Mais il a été paralysé principalement par une combinaison de syndicats puissants et d'intérêts particuliers au sein du NEC.

Il doit maintenant faire face à une vague de scepticisme de la part d'un électorat blasé, furieux de la détérioration des services publics - notamment le manque d'eau municipale, les routes non réparées, les égouts non traités et les écoles sous-financées - souvent liée à la mauvaise utilisation des fonds destinés à les réparer.

À la fin de l'année dernière, l'ANC a subi le pire résultat électoral de son histoire dans les scrutins municipaux, la première fois que son soutien a baissé en dessous de 50 %.

Au sein du nouveau NEC, au moins trois membres ont été condamnés pour des crimes tels que l'agression et le parjure, tandis que plusieurs membres importants ont été cités dans un rapport sur la corruption pendant les neuf années de mandat de Zuma.

Parmi ces derniers figurent Nomvula Mokonyane, qui, selon le rapport, devrait faire l'objet d'une enquête criminelle, et Mantashe. Tous deux nient avoir commis des actes répréhensibles.

"C'est un nid de vipères", a déclaré Ebrahim Fakir d'Auwal, un institut de recherche socio-économique sud-africain. "Il pourrait avoir du mal à faire passer des réformes strictes (sur la corruption)".

Ceux qui veulent rendre la vie dure à Ramaphosa devront également tenir compte d'un bilan qui suggère une tendance à être paralysé dans l'inaction par le souhait de construire un consensus au sein de l'ANC.

"(Les opposants) se font entendre et sont prêts à tenir tête au président. C'est ce qui (lui) a rendu la vie si inconfortable (dans le passé)", a déclaré Susan Booysen, directrice de recherche à l'Institut Mapungubwe pour la réflexion stratégique.

L'un des acteurs qui s'en est bien sorti est Mantashe, un politicien astucieux crédité d'avoir aidé Ramaphosa à réaliser ses gains au sein du NEC.

Cela pourrait s'avérer problématique pour la transition tant vantée de l'Afrique du Sud vers l'énergie verte, au sujet de laquelle Mantashe, ancien patron du syndicat du charbon, a souvent fait part de ses doutes.

M. Fakir a déclaré que Mantashe avait parfois fait obstruction aux réformes et que la solution évidente était de nommer quelqu'un d'autre au poste de ministre de l'énergie, mais qu'il était susceptible de s'y opposer.

"A moins qu'on ne lui donne quelque chose comme vice-président, le retirer de ce portefeuille mettrait en péril les causes de Ramaphosa", a déclaré Fakir.