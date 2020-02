La bataille contre le coronavirus toujours dans une phase cruciale, dit Xi

(.)

PEKIN, 23 février (Reuters) - Les mesures prises par la Chine pour endiguer l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 ont été efficaces mais la bataille est encore à une phase cruciale contre la plus grave urgence sanitaire qu'ait connue la Chine depuis la fondation du régime communiste en 1949, a déclaré dimanche le président chinois Xi Jinping.

"Pour nous, c'est une crise et c'est aussi un gros test", a dit le dirigeant chinois, cité par la télévision publique.

"A l'heure actuelle, la situation épidémique est toujours sévère et complexe, et le travail de prévention et de contrôle est dans sa phase la plus difficile et la plus critique", a-t-il dit, précisant que "lassitude et relâchement" ne pouvaient avoir leur place.

Il a ajouté que l'épidémie aurait un impact relativement fort sur l'économie et la société mais que son gouvernement accentuerait ses politiques de soutien pour que les objectifs de développement socio-économiques soient tenus en 2020.

"L'épidémie de pneumonie au nouveau coronavirus aura inévitablement un impact relativement fort sur l'économie et la société."

La Chine, a-t-il dit, va maintenir une politique monétaire prudente et dévoiler de nouvelles mesures suivant un calendrier approprié. Il a notamment évoqué de possibles baisses d'impôts en soutien aux petites entreprises en difficulté. (Yingzhi Yang et Kevin Yao version française Henri-Pierre André)