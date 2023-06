Lors d'une audition mercredi, des parlementaires américains démocrates et républicains sont revenus sur la question des conditions de travail pour l'aide alimentaire fédérale, un point de tension majeur lors des négociations sur la dette américaine qui pourrait refaire surface lorsque les décideurs politiques examineront la législation agricole cruciale dans les mois à venir.

Actuellement, les personnes âgées de 18 à 49 ans doivent travailler au moins 20 heures par semaine pour recevoir des prestations du programme d'aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP) pendant plus de trois mois au cours d'une période de trois ans. Le plan de réduction de la dette signé par le président Joe Biden le 5 juin porterait cette limite d'âge à 54 ans.

Les démocrates et les groupes de lutte contre la faim se sont fermement opposés à ces changements au cours des négociations, affirmant que les exigences en matière de travail étaient inefficaces et punitives et qu'elles risquaient d'aggraver le problème de la faim en Amérique. La loi finale concernera moins de personnes que les versions précédentes présentées par le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

Pourtant, après l'adoption du projet de loi par la Chambre des représentants le 1er juin, M. McCarthy a indiqué que la conversation n'était pas terminée. Il a déclaré lors d'une interview : "Allons chercher le reste des exigences en matière de travail".

Lors d'une audition de la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants consacrée à la nutrition, mercredi, les membres démocrates ont fustigé le plan d'endettement et ont mis en garde contre toute nouvelle modification du SNAP.

La commission, tout comme son homologue du Sénat, est engagée dans un processus de plusieurs mois visant à adopter une nouvelle loi agricole, qui finance les programmes américains de produits agricoles, de conservation et de nutrition, tels que le SNAP.

"La faim ne devrait pas être une question politique", a déclaré Jahana Hayes, représentante démocrate du Connecticut. "L'obsession [des républicains] pour la réduction de l'aide alimentaire est choquante.

Entre-temps, les républicains ont suggéré que le projet de loi sur l'agriculture devrait inclure de nouvelles réformes du SNAP. Lors des négociations sur le plan d'endettement, les républicains ont fait valoir que l'obligation de travailler encouragerait davantage de personnes à faible revenu à trouver un emploi et réduirait leur dépendance à l'égard de l'aide fédérale.

La loi agricole est votée tous les cinq ans et est souvent le théâtre de tensions partisanes sur les dépenses en matière de nutrition.

Environ 80 % de la prochaine loi agricole - dont le Congressional Budget Office a estimé en mai qu'elle coûterait 1 500 milliards de dollars sur 10 ans - seront consacrés aux programmes de nutrition.