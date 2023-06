La bataille pour relever le plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, a ravivé le débat au Congrès sur le financement de l'Ukraine, alors que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré mardi qu'il ne prévoyait pas dans l'immédiat d'adopter une loi visant à augmenter les dépenses de défense au-delà de ce qui était prévu dans l'accord de la semaine dernière.

Les commentaires de M. McCarthy pourraient être le signe d'un parcours plus difficile au Congrès lorsque le président Joe Biden demandera à son tour des fonds supplémentaires pour l'Ukraine. La Chambre des représentants et le Sénat ont approuvé 48 milliards de dollars pour le gouvernement de Kiev en décembre, avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre des représentants.

Cet argent devrait durer au moins jusqu'au 30 septembre, date de la fin de l'année fiscale en cours. Les parlementaires ont indiqué que M. Biden devrait demander des fonds supplémentaires d'ici août ou septembre.

L'accord sur le plafond de la dette, que M. Biden a promulgué samedi, plafonne les dépenses de sécurité nationale pour l'année se terminant le 30 septembre 2024 à 886 milliards de dollars, soit le montant demandé par M. Biden, mais inférieur à ce que souhaitaient les faucons de la défense du Congrès.

Après que certains républicains eurent menacé de voter contre l'accord en raison du resserrement des dépenses de défense, les dirigeants démocrates et républicains du Sénat ont promis que les plafonds n'empêcheraient pas la chambre d'adopter des lois de dépenses supplémentaires pour fournir plus d'argent à l'Ukraine et au ministère de la défense.

Toutefois, M. McCarthy, qui a négocié l'accord avec M. Biden, a déclaré qu'il n'autoriserait pas automatiquement le vote d'une loi supplémentaire dans la chambre dirigée par les républicains.

"Peu importe qu'il s'agisse de l'Ukraine ou d'autre chose. L'idée que quelqu'un veuille voter un supplément alors que nous venons de conclure un accord est une tentative de faire échouer l'accord", a déclaré M. McCarthy à la presse au Capitole.

M. McCarthy a déclaré qu'il soutenait l'Ukraine et qu'il l'aidait à vaincre l'invasion russe, mais qu'il souhaitait obtenir davantage d'informations avant d'aller de l'avant.

"Je ne donne pas d'argent pour le plaisir de donner de l'argent. Je veux voir quel est l'objectif, quel est le résultat que vous voulez atteindre et ensuite me montrer le plan pour voir si je pense que ce plan peut réellement fonctionner", a-t-il déclaré.

Les républicains de la Chambre des représentants souhaitent que les fonds destinés à l'Ukraine - ou à d'autres priorités - soient débloqués selon l'ordre habituel, c'est-à-dire que le Congrès débatte et adopte les 12 projets de loi sur les crédits qui financent le gouvernement.