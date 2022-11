La "bénédiction" d'un survivant du tremblement de terre en Indonésie : un bébé né dans une tente

Ayant échappé de justesse au tremblement de terre de lundi avec son mari, Rohmat a dû être conduite pendant des heures sur des routes encombrées de débris et de boue jusqu'à un centre médical de fortune installé sous une tente dans un champ ouvert.

Alors que d'autres se débattaient avec les conséquences dévastatrices du tremblement de terre de magnitude 5,6, qui a tué au moins 271 personnes dans l'ouest de Java, Rohmat et son mari Solihin ont accueilli leur quatrième enfant.

"Ce tremblement de terre a peut-être porté sa propre bénédiction pour ma femme, car ma femme a été prise en charge par des médecins spécialistes qui ont été très bons. Ma femme a réussi à accoucher, le bébé est né et je suis heureux de ces bénédictions", a déclaré Solihin, en tenant le petit garçon enveloppé dans une couverture violette.

L'obstétricienne Monica Wulandari, qui a accouché du bébé, a déclaré que le processus a été rendu d'autant plus difficile par les répliques sismiques et le manque d'équipement médical et de médicaments.

L'Indonésie est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre dans le monde, enregistrant régulièrement de forts séismes au large des côtes où courent les lignes de faille.

Le tremblement de terre de lundi, suivi de plus de 160 répliques, a été particulièrement meurtrier car il a frappé une zone densément peuplée à une profondeur de seulement 10 km (6 miles). Des normes de construction médiocres ont également provoqué l'effondrement de bâtiments, selon les responsables.