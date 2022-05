La bizarrerie de l'inflation qui coûte des milliards à l'Espagne

La flambée des prix de l'énergie a poussé l'inflation espagnole à un pic d'un peu moins de 10 % en mars, la plus élevée de la zone euro et près du double des 5,3 % du Portugal voisin - malgré le fait que les deux économies ibériques partagent un marché de gros de l'électricité.

La déconnexion réside dans la manière dont les prix de l'énergie sont intégrés dans le chiffre global de l'inflation espagnole - une bizarrerie statistique ayant des conséquences sur l'économie réelle en raison de l'indexation généralisée des pensions, des salaires et des loyers en Espagne.

Électricité découplée chez Iberia

Écart d'inflation ibérique

Voici une

brève explication de ce qui est en jeu.

COMMENT EST CALCULÉ L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION EN ESPAGNE

Les analystes de la Caixabank l'ont signalé en premier : l'indice d'inflation n'inclut que les contrats d'électricité réglementés souscrits à un taux variable lié à la fluctuation des prix du marché de gros.

Alors que ces contrats étaient autrefois souscrits par la majorité des consommateurs, leur proportion est tombée à un tiers seulement au cours des cinq dernières années. La majorité des Espagnols s'est donc alignée sur leurs homologues portugais, dont 85 % bénéficient de contrats à durée déterminée proposés par les distributeurs. Le problème est que les prix qu'ils paient ne sont pas comptabilisés dans l'indice d'inflation espagnol.

DE COMBIEN CELA FAUSSE-T-IL L'IPC ?

Normalement, les clients de l'électricité à tarif fixe s'attendraient à payer une prime pour la tranquillité d'esprit que procure la prévisibilité sur une durée comme trois ans. Mais aujourd'hui, ils ont la chance d'être protégés des hausses des prix de gros liées à la guerre en Ukraine.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a estimé que les données officielles pourraient surestimer l'inflation réelle de l'Espagne d'environ deux points de pourcentage : En effet, le gouvernement espagnol voit une inflation moyenne de 6 % cette année, tandis que le Portugal prévoit 4 % d'ici la fin 2022.

Les données mensuelles racontent une histoire similaire. Alors que les prix du marché de l'électricité ont légèrement baissé, l'inflation globale espagnole a diminué en avril par rapport à son pic de mars pour atteindre 8,4 %, contre 7,2 % au Portugal. L'inflation de base - excluant les prix de l'énergie et des aliments frais - a montré que cet écart était entièrement déterminé par ces composantes volatiles : En avril, l'inflation de base a atteint 4,4 % en Espagne et 5 % au Portugal.

QUE SIGNIFIE UN IPC SURESTIMÉ POUR L'ESPAGNE ?

Selon les calculs du groupe de réflexion économique Fedea, chaque point de pourcentage de hausse de l'IPC signifie que l'État dépense 1,7 milliard d'euros supplémentaires pour augmenter les pensions, ce qui signifie que l'anomalie statistique pourrait coûter à l'Espagne au moins 3,4 milliards d'euros rien qu'en pensions publiques.

Il existe d'autres effets d'entraînement : les loyers en Espagne sont indexés sur l'inflation - bien que le gouvernement ait suspendu cette mesure pendant trois mois jusqu'en juin - et l'indicateur est largement utilisé comme ligne directrice par les syndicats et les employeurs pour négocier les salaires.

COMMENT LE RÉSOUDRE

L'office statistique espagnol INE s'est mis au travail pour refaire l'indicateur d'inflation en incorporant les prix du marché libre, mais la réforme exige que les entreprises fournissent des millions de données sur une base comparable et toutes ne coopèrent pas de la même manière.

"Afin d'adapter l'IPC pour qu'il reflète réellement le prix de l'électricité, nous avons besoin des données des compagnies d'électricité et nous essayons depuis des mois d'obtenir ces données détaillées", a déclaré la semaine dernière la ministre de l'Économie Nadia Calvino. "Nous avons besoin de l'aide de tout le monde".

Les pays ibériques devraient approuver cette semaine un plafonnement temporaire, soutenu par Bruxelles, de la moyenne des prix de référence du gaz naturel et du charbon utilisés dans les centrales électriques, afin de contenir la hausse des prix de l'électricité sur le marché régional de gros (MIBEL).

Les prix auxquels les producteurs espagnols et portugais vendent l'électricité sur le marché de gros régional (MIBEL) sont déterminés par le coût marginal de production le plus élevé, qui est actuellement celui des centrales électriques au gaz et au charbon.

Cette mesure peut contribuer à atténuer un peu l'inflation espagnole, mais elle ne résout pas son problème statistique.

LE "MIRACLE DE L'ÉLECTRICITÉ" PORTUGAIS

Outre ce décalage statistique, un autre facteur explique les prix beaucoup plus bas payés par les Portugais dans ce que certains ont appelé leur "miracle électrique".

Au Portugal, le prix réglementé par le chien de garde local, nommé ERSE, reste fixe tout au long de l'année, bien qu'il puisse être révisé tous les trimestres, mais dans une mesure limitée. Les consommateurs portugais peuvent également passer librement des tarifs réglementés aux tarifs du marché libre, en choisissant celui qui est le plus bas.

En outre, contrairement à l'Espagne, la hausse des tarifs réglementés au Portugal est contenue parce que les "tarifs de rachat" fixes garantis aux énergies renouvelables - solaire et éolienne - sont actuellement beaucoup plus bas que les prix de l'électricité MIBEL, ce qui, dans le cadre des formules actuelles de fixation des prix, fait baisser les tarifs du système fixés par ERSE.

Environ 40 % de la facture énergétique des consommateurs portugais - hors taxes - aux tarifs réglementés est liée à cette composante d'énergie renouvelable.