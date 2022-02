La bonne opération pour Quevilly et Dunkerque

Dans ce multiplex de la 23e journée de Ligue 2, Quevilly-Rouen et l'USL Dunkerque sont les deux seules équipes à s'être imposées. Le relégable Dunkerque réalise le bon coup du soir en s'imposant à l'extérieur, un résultat loin d'être anodin même contre une équipe de Nîmes réduite à 10 après l'expulsion d'Omarsson. Kévin Rocheteau marque le seul but de la partie à la 73e pour décrocher trois précieux points contre l'équipe la plus en forme depuis le début de l'année (1-0). Très bon résultat également pour Quevilly-Rouen qui fait le travail contre un Grenoble moribond. Florian Jozefzoon est le buteur providentiel dans un match très équilibré (1-0). Le GF38 continue de sombrer et ne compte plus qu'un point d'avance sur les Nordistes de l'USL Dunkerque. L'opposition du haut de tableau entre Niort et Le Havre n'a pas tenu toutes ses promesses. Un 0-0 qui fait plus les affaires de Niort, tranquillement installé dans le top 6, que du Havre qui n'a toujours pas remporté un match en 2022.

par Lucas Fontaine (iDalgo)