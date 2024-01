L'opérateur financier brésilien B3 voit plus de 100 entreprises se préparer à une introduction en bourse dans le pays, mais seulement "quelques-unes" d'entre elles auront lieu cette année, a déclaré le PDG de B3, Gilson Finkelsztain, à des journalistes jeudi.

Il a ajouté que les introductions en bourse devraient avoir lieu principalement au cours du second semestre de l'année, et qu'elles concerneraient des entreprises dans des secteurs plus "matures", notamment les services publics et le ciment.

Les banquiers d'investissement s'attendent à ce que 2024 mette fin à une sécheresse de plus de deux ans pour les introductions en bourse au Brésil, après 27 lancements en 2020 et 44 en 2021, qui ont été stimulés par des taux d'intérêt historiquement bas dans le monde entier.

"Je suis plus prudent en ce qui concerne les introductions en bourse", a déclaré M. Finkelsztain au bureau de B3 à Sao Paulo, ajoutant que l'augmentation du nombre d'offres publiques dépendrait de facteurs tels qu'un flux commercial plus important et un taux d'intérêt à un chiffre. Le taux d'intérêt Selic de référence au Brésil est actuellement de 11,75 %.

M. Finkelsztain a déclaré que les offres d'actions de cette année concerneraient davantage les entreprises déjà cotées en bourse.

Les offres d'actions de suivi se sont légèrement accélérées en 2023, avec plus de 20 transactions exécutées, y compris dans des entreprises telles que la compagnie d'électricité Copel, le conditionneur de viande BRF et le détaillant Casas Bahia.