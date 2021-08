La bourse de crypto-monnaies Binance engage un ancien enquêteur criminel du Trésor américain.

Binance a déclaré mercredi qu'elle avait nommé un ancien enquêteur criminel du Trésor américain en tant que responsable mondial du signalement des cas de blanchiment d'argent, dans le cadre d'une tentative de l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies du monde de se réinventer en tant que société financière réglementée.

Les gouvernements et les chiens de garde financiers accordent une plus grande attention à l'industrie des crypto-monnaies, mettant souvent en place des règles qui posent un défi pour les échanges comme Binance qui ont prospéré dans un environnement principalement non réglementé.

Au cours des derniers mois, la Grande-Bretagne https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, l'Italie https://www.consob.it/documents/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e et Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/doc?refNo=21PR76 ont déclaré que les unités de Binance ne sont pas autorisées à exercer une activité réglementée sur leurs marchés, tandis que le régulateur financier de la Malaisie https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions-on-binance-for-illegally-operating-in-malaysia a réprimandé la bourse pour avoir opéré illégalement dans le pays. Bloomberg a également rapporté plus tôt cette année que Binance faisait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice et de l'Internal Revenue Service des États-Unis.

"Mes efforts seront axés sur l'expansion des programmes internationaux de Binances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête, ainsi que sur le renforcement des relations de l'organisation avec les organismes de réglementation et d'application de la loi dans le monde entier, a déclaré Greg Monahan, la nouvelle personne nommée, dans un communiqué.

Le mois dernier, le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu'il souhaitait améliorer les relations avec les régulateurs, et a indiqué que la bourse allait demander leur approbation et établir des sièges régionaux.

La déclaration de mercredi indique que Binance a augmenté son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020.

Mais toutes ses récentes embauches ne sont pas restées.

Brian Brooks, directeur général de la branche américaine de Binance, et anciennement contrôleur américain de la monnaie par intérim, a démissionné au début du mois, trois mois seulement après avoir pris ses fonctions.