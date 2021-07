La bourse de crypto-monnaies Binance va supprimer ses produits dérivés en Europe

Avec effet immédiat, les utilisateurs de Binance en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas ne seraient pas en mesure d'ouvrir de nouveaux comptes de produits à terme ou dérivés, a déclaré la bourse dans un communiqué sur son site Web.

De plus en plus préoccupés par la protection des consommateurs et la norme des contrôles anti-blanchiment d'argent dans les bourses de crypto-monnaies, une série de régulateurs à travers le monde - y compris la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Hong Kong et l'Italie - ont ces dernières semaines augmenté la pression sur Binance, l'une des plus grandes bourses du monde par les volumes d'échange.

"La région européenne est un marché très important pour Binance, et elle prend des mesures proactives pour harmoniser les réglementations sur les crypto-monnaies, ce qui est un signe positif pour l'industrie", a déclaré la bourse sur Twitter https://twitter.com/binance/status/1421033044337729536.

"Nous comprenons que de nombreux régulateurs au niveau local peuvent avoir leurs propres positions sur la crypto, et nous accueillons favorablement l'opportunité d'engager un dialogue constructif sur les exigences locales."

Les utilisateurs des trois pays auront, à partir d'une date qui sera annoncée ultérieurement, 90 jours pour fermer toute position ouverte sur les produits dérivés, a précisé Binance.

Le régulateur allemand BaFin a refusé de commenter la décision de Binance.

PRESSION RÉGLEMENTAIRE

La sortie de Binance des produits dérivés en Europe est sa dernière sortie de produits cryptographiques spécifiques après une pression réglementaire croissante.

Le régulateur des valeurs mobilières de Malaisie est devenu le dernier organisme de surveillance à cibler Binance vendredi, en le réprimandant pour avoir exploité illégalement un échange d'actifs numériques https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions-on-binance-for-illegally-operating-in-malaysia dans le pays.

L'importance de l'activité de Binance dans le domaine des produits dérivés en Europe n'a pas été immédiatement précisée, bien que le chercheur britannique CryptoCompare ait déclaré en juin qu'il s'agissait de la plus grande bourse de produits dérivés avec des volumes de 1,7 billion de dollars, en baisse d'environ 30 % par rapport au mois précédent.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré cette semaine qu'il souhaitait améliorer les relations avec les régulateurs, ajoutant que la bourse allait demander leur approbation et établir des sièges régionaux.

Lundi, Binance a déclaré qu'elle cesserait de proposer des opérations sur marge en crypto-monnaies impliquant le dollar australien, l'euro et la livre sterling.

Plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré qu'elle cessait de vendre des jetons numériques liés à des actions, après que les autorités de réglementation ont pris des mesures sévères à l'égard des offres de "jetons d'actions" de la plateforme d'échange de crypto-monnaies.

Vendredi matin, le bitcoin était en baisse de 3,4 % à 38 674 dollars.

Les acteurs du marché ont déclaré que le mouvement pourrait contribuer à des préoccupations plus larges sur l'avenir du commerce des dérivés de cryptocurrency pour les acteurs de détail.

"Une énorme quantité d'argent sur les marchés de crypto-monnaies flotte exclusivement en raison de l'existence et de la disponibilité de ces produits", a déclaré Joseph Edwards d'Enigma Securities, un courtier en crypto-monnaies à Londres.

"Binance a évincé de larges sections du marché des dérivés au cours des deux dernières années - si leur retrait dudit marché s'approfondit, l'impact à moyen terme ne sera probablement pas positif."