La bourse de crypto-monnaies Bitfront ferme ses portes

"Cependant, malgré nos efforts ... nous avons déterminé à regret que nous devons fermer BITFRONT afin de continuer à développer l'écosystème blockchain LINE et l'économie de jetons LINK", a déclaré la société californienne dans une déclaration sur son site Web dimanche.

Bitfront a déclaré que cette décision n'est pas liée aux problèmes récents de certaines bourses de crypto-monnaies qui ont été accusées de "mauvaise conduite".

FTX, qui figurait parmi les plus grandes bourses de cryptomonnaies du monde, fait désormais l'objet d'enquêtes des autorités pour "inconduite criminelle".

La société avait déposé son bilan au début du mois, tandis que le créancier de cryptomonnaies BlockFi s'est placé lundi sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, blessé par son exposition à l'effondrement de FTX.

Bitfront a déclaré qu'elle avait suspendu les nouvelles inscriptions et les paiements par carte de crédit à partir du 28 novembre, et qu'elle suspendrait les retraits le 31 mars 2023. La société a précisé que les intérêts des dépôts effectués entre le 5 et le 11 décembre seront versés le 13 décembre 2022.