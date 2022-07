La bourse de crypto-monnaies Genesis révèle son exposition à Three Arrows Capital, en faillite.

Le directeur général de Genesis, Michael Moro, a déclaré dans un tweet que la société mère de l'entreprise, Digital Currency Group, a assumé certaines de ses responsabilités.

Genesis poursuit également toutes les stratégies pour récupérer toute perte potentielle, a-t-il ajouté.

Les prêts à Three Arrows avaient une exigence de marge moyenne pondérée de plus de 80%, a déclaré Moro.

Cette divulgation intervient quelques semaines après que Moro ait déclaré que Genesis avait atténué ses pertes avec une "grande contrepartie" qui n'avait pas répondu à un appel de marge.

Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine et les craintes de récession ont entraîné une agitation sur les actions et déclenché une liquidation des cryptocurrencies. L'hiver des crypto-monnaies a également nui à d'autres acteurs majeurs comme Coinbase Global Inc, qui a déclaré le mois dernier qu'il allait supprimer environ 18% de ses effectifs.