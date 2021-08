La bourse de crypto-monnaies japonaise Liquid victime d'un piratage estimé à 94 millions de dollars.

La bourse japonaise de crypto-monnaies Liquid a annoncé jeudi avoir été frappée par des pirates informatiques lors d'un vol estimé à plus de 94 millions de dollars, dernière cible en date d'une plateforme de crypto-monnaies.

"Nous sommes désolés d'annoncer que les portefeuilles chauds de #LiquidGlobal ont été compromis, nous déplaçons les actifs dans le portefeuille froid", a-t-il déclaré sur Twitter https://twitter.com/Liquid_Global/status/1428176357515612165, ajoutant que les dépôts et les retraits étaient suspendus.

Liquid a ensuite déclaré qu'elle traçait le mouvement des actifs et travaillait avec d'autres bourses pour geler et récupérer les fonds.

Les portefeuilles numériques "tièdes" ou "chauds" sont généralement basés en ligne et conçus pour permettre aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux crypto-monnaies. Les portefeuilles "froids" sont hors ligne et plus difficiles d'accès - et donc généralement plus sécurisés.

Elliptic, société d'analyse de blockchain basée à Londres, a déclaré que les adresses numériques identifiées par Liquid comme appartenant au voleur totalisaient plus de 94 millions de dollars https://www.elliptic.co/blog/liquid-exchange-hacked-94-million-stolen, dont 45 millions de dollars en jetons liés à la blockchain Ethereum.

Le ou les pirates convertissent ces jetons en crypto-monnaie éther via des échanges décentralisés (peer-to-peer), a déclaré Elliptic, ajoutant qu'elle aidait Liquid à retrouver les fonds volés.

Le PDG de Liquid n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, la plateforme de crypto-monnaies Poly Network a été au centre d'un vol de 610 millions de dollars de crypto-monnaies, l'un des plus importants jamais commis. Quelques jours après le casse, la plateforme financière décentralisée a déclaré que le ou les hackers "white hat" avaient rendu la quasi-totalité du butin.

Fondée en 2014, Liquid dit servir des millions de clients à travers le monde. Elle est présente dans plus de 100 pays.