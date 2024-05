La bourse des céréales de Buenos Aires a de nouveau averti jeudi qu'elle pourrait réduire ses prévisions pour la récolte de soja de 2023/24, actuellement de 51 millions de tonnes métriques, car le temps chaud et le manque de pluie dans le nord du pays ont conduit à des rendements inférieurs aux prévisions.

L'Argentine est, avec le Brésil voisin, l'un des deux principaux exportateurs mondiaux d'huile et de farine de soja.

Dans le nord-est de l'Argentine, "il y a des retards dans la récolte et les rendements sont inférieurs aux estimations. Si cette tendance se poursuit avec l'avancement des travaux, nos projections actuelles pourraient être affectées", a déclaré la bourse dans son rapport hebdomadaire sur les récoltes.

Mercredi, les producteurs avaient récolté 47,8 % de la surface plantée en soja, soit 13 points de pourcentage de moins que le rythme de récolte moyen des cinq dernières années, selon la bourse.

Parallèlement, la récolte du maïs pour le cycle 2023/24 est achevée à 23,4 % et a progressé lentement au cours de la semaine dernière en raison des niveaux élevés d'humidité dans les grains à la suite des fortes pluies d'avril.

La semaine dernière, la bourse des céréales de Buenos Aires a réduit ses estimations pour la récolte de maïs 2023/24 de 3 millions de tonnes, à 46,5 tonnes, citant les effets d'une invasion de cicadelles nuisibles et l'impact des conditions météorologiques.

L'Argentine est le troisième exportateur mondial de maïs, après le Brésil et les États-Unis.

La bourse des céréales de Rosario, sa rivale, a déclaré dans un rapport légèrement plus positif que les perspectives météorologiques étaient prometteuses pour la récolte retardée des lots de soja dans les principales régions agricoles du pays, avec moins de pluies attendues et des températures plus basses à venir.

Elle a ajouté qu'environ 82 % du soja précoce et 55 % du soja tardif avaient été récoltés, ce qui était bien en deçà de la moyenne pour la même date au cours des cinq dernières saisons, qui était respectivement de 100 % et 80 %.

"La bonne nouvelle est que l'interruption des pluies dans les prochains jours permettra d'achever la récolte de la première culture avant la fin de la première quinzaine de mai et sans ajouter de problèmes majeurs aux producteurs", a déclaré la Commission.

Elle a également indiqué qu'un front froid attendu, accompagné de gelées généralisées, contribuerait à réduire le nombre d'insectes cicadelles qui ont dévasté les cultures de maïs. "C'est l'occasion de réduire la population de cicadelles et de diminuer le risque pour la prochaine plantation de maïs. (Reportage de Maximilian Heath ; Rédaction de Marguerita Choy)